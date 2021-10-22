Польша - это эгоистичная и довольно циничная страна. Вряд ли она думает об интересах Украины, но так совпало на сегодняшний день, что и интересы Украины вроде бы как учитываются. Об этом рассказал российско-украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров

Эксперт отметил, что одна газовая ветка из России в Европу идет через Украину, а другая через Польшу, и Польша, строящая у себя мощности по приему американского СПГ, только через полтора года откажется от российского газа.

«Они не отказались до сих пор. Поляки до сих пор получают российский газ. Мало того, они перепродают этот газ. Польша оказалась тем самым покорным теленком, который двух мам сосет. И из России Польша получает газ, не забывая при этом критиковать Россию, и из Соединенных Штатов Америки», — указал Вакаров.

К большому сожалению для Украины «Северный поток — 2» будет достроен, будет введен в эксплуатацию и будет работать, Киеву нужно думать над тем, как жить в новых условиях, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.