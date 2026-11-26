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МО Британии предупредило ветеранов о призыве на войну и пригласило на учения
МО Британии предупредило ветеранов о призыве на войну и пригласило на учения - 26.11.2026 Украина.ру
МО Британии предупредило ветеранов о призыве на войну и пригласило на учения
Министерство обороны Великобритании впервые со времён Холодной войны разослало находящимся в резерве ветеранам письма о необходимости готовиться к призыву на войну. Об этом пишет газета Telegraph
2026-11-26T09:05
2026-11-26T09:05
2026-11-26T09:10
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Резервистам также предложили добровольно поучаствовать в военных учениях.По информации газеты, британское ведомство назвало рассылку писем "практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания"."Министерство обороны сказало военнослужащим резерва Великобритании готовиться к призыву на войну. Впервые со времён Холодной войны около 100 тысячам военнослужащим стратегического резерва были разосланы письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender следующей весной", — говорится в сообщении.Газета отмечает, что письма были направлены недавно уволившимся из армии резервистам трёх родов войск, которые подлежат призыву в исключительных обстоятельствах. Ветеранов также попросили обновить контактные данные и сообщить информацию о своей текущей работе и имеющихся навыках.Напомним, в октябре начальник генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер предупредил, что британским военным вскоре, вероятно, придётся принять участие в боевых действиях. При этом жителям королевства надо быть готовыми на жертвы ради обеспечения обороны и безопасности.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего немедленно отправить европейских военных на Украину.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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МО Британии предупредило ветеранов о призыве на войну и пригласило на учения
09:05 26.11.2026 (обновлено: 09:10 26.11.2026)
Министерство обороны Великобритании впервые со времён Холодной войны разослало находящимся в резерве ветеранам письма о необходимости готовиться к призыву на войну. Об этом пишет газета Telegraph
Резервистам также предложили добровольно поучаствовать в военных учениях.
По информации газеты, британское ведомство назвало рассылку писем "практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания".
"Министерство обороны сказало военнослужащим резерва Великобритании готовиться к призыву на войну. Впервые со времён Холодной войны около 100 тысячам военнослужащим стратегического резерва были разосланы письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender следующей весной", — говорится в сообщении.
Газета отмечает, что письма были направлены недавно уволившимся из армии резервистам трёх родов войск, которые подлежат призыву в исключительных обстоятельствах. Ветеранов также попросили обновить контактные данные и сообщить информацию о своей текущей работе и имеющихся навыках.
Напомним, в октябре начальник генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер предупредил, что британским военным вскоре, вероятно, придётся принять участие в боевых действиях. При этом жителям королевства надо быть готовыми на жертвы ради обеспечения обороны и безопасности.
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