Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с украинским политологом Василём Вакаровым о влиянии выборов в Германии на Украину, о роли Польши в сертификации «Северного потока-2» и о том, что может помешать «Северному потоку-2» начать свою работу

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров - Василь, каким образом выборы в Германии повлияют на Украину? Что изменится в немецко-украинских отношениях?

— Я думаю, что результаты выборов в Германии отразятся на Украине скорее положительно, нежели отрицательно. Во-первых, не секрет, что и президент Владимир Зеленский лично поддерживает "Зелёных". И один из векторов самой украинской политики направлен на союз с "Зелёными". Мы действительно поддерживали эту партию, они выступали против «Северного потока-2» и они в принципе поддерживали нашу линию, касающуюся ограничения поставок газа и альтернативной энергетики. "Зелёные" поняли, скорее всего, что коалиция без них невозможна. Для Украины это как минимум плюс.

Я считаю, что Олаф Шольц станет федеральным канцлером, это моё личное мнение. Но при этом посты министра иностранных дел и министра энергетики займут, скорее всего, представители "Зелёных". Они будут требовать эти посты. Думаю, что для того, чтобы войти в коалицию, они будут требовать для своих представителей две этих должности. И они их получат. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что для Украины выборы в Германии прошли скорее со знаком плюс, чем со знаком минус.

— Польша вошла в экспертную комиссию по «Северному потоку-2». Как вы считаете, Польша, анонсируя то, что собирается ставить палки в колёса «Северному потоку-2», действует, руководствуясь исключительно своими собственными национальными интересами? Или же есть и некий мотив, связанный с поддержкой Украины?

Третья роковая ошибка Германии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Компания PGNiG, вырвавшая себе право участвовать в комиссии, которая будет сертифицировать «Северный поток-2», публично объявила, что они будут отстаивать позицию, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован и по нему не пошёл газ. В свою очередь Польша строит у себя (уже построила и достраивает ещё мощности), которые будут принимать американский сжиженный газ. Поляки, к сожалению, более мудрые и более хитрые, нежели украинцы в данной ситуации, поскольку они, например, не поспешили расторгнуть контракт. Мы помним, что одна газовая ветка из России в Европу идёт через Украину, а другая через Польшу. Так вот, Польша только через полтора года откажется от российского газа. Они не отказались до сих пор. Поляки до сих пор получают российский газ. Мало того, они перепродают этот газ. Польша оказалась тем самым покорным телёнком, который двух мам сосёт. И из России Польша получает газ, не забывая при этом критиковать Россию, и из Соединённых Штатов Америки.

Украина здесь играет вторым планом. В данной ситуации мы стоим на одной позиции, но ещё раз повторю, что самым сильным игроком здесь являются Соединённые Штаты Америки, на втором месте Польша. К сожалению, Украина в этой ситуации занимает последнее место.

— Вы считаете, все эти польские телодвижения реально могут привести к тому, что «Северный поток-2» не будет функционировать? Не кажется ли вам, что всё это всего-то громкие пустозвонные заявления, которые не имеют под собою ничего общего с реальной ситуацией? Неужели есть сегодня сила, которая может помешать «Северному потоку-2», учитывая интерес Германии, например?

Политика ФРГ после выборов не изменится, считают эксперты © REUTERS, Wolfgang Rattay Владимира Путина. Я знаю это из разных источников. Всё, что касается сегодняшней политики в Российской Федерации, то понятно, что многое, если не всё замыкается на президенте Путине. Мы это видим и по выборам, и по другим косвенным признакам. И если Владимир Путин что-то решил (лично или коллективно), то это должно быть воплощено в жизнь.

Вспомните, как два года тому назад Соединённые Штаты Америки давили санкциями, это было ещё при Дональде Трампе, когда швейцарские и многие другие компании отказались участвовать, когда проект был заморожен, Россия в одиночку всё-таки начала строить «Северный поток-2». Это первый фактор — политический. Воля президента России будет выполнена, она не может быть не выполнена.

И второе — это экономический фактор. Ничего не помешает «Северному потоку-2» и с точки зрения экономики. Посмотрите на сегодняшние цены! Сегодня на споте цена уже была больше 1000 долларов за тысячу кубометров газа. Это какая-то фантастическая цифра. То есть здесь и природа сыграла на руку… Или на ногу… Или на трубу… И как бы конъюнктура такая сложилась. И в Германии, и во всей Европе крайне заинтересованы в том, чтобы газа было как можно больше, и чтобы газ шёл разными путями.

К большому сожалению для Украины «Северный поток-2» будет достроен, будет введён в эксплуатацию. Будет работать. А нам нужно к этому готовиться! Нам нужно понимание того, что мы будем делать дальше.