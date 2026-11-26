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Миллиарды для Киева под замком: Франция и Германия готовят ловушку на случай победы Ле Пен

Миллиарды для Киева под замком: Франция и Германия готовят ловушку на случай победы Ле Пен - 26.11.2026 Украина.ру

Миллиарды для Киева под замком: Франция и Германия готовят ловушку на случай победы Ле Пен

Власти Франции и Германии пытаются заранее защитить следующий семилетний бюджет Евросоюза и финансирование Украины на случай прихода к власти лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщает газета Financial Times

2026-11-26T09:40

2026-11-26T09:40

2026-11-26T09:56

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По сведениям осведомленных чиновников, действующее французское правительство предложило заложить в общеевропейский бюджет с 2028 года дополнительные 35 миллиардов евро на сельскохозяйственные субсидии. Такой шаг призван зафиксировать максимальную выгоду для страны, чтобы осложнить Ле Пен возможный пересмотр этих договоренностей после выборов.В свою очередь Берлин добивается того, чтобы будущие транши для Украины были прописаны непосредственно в бюджетном законодательстве Евросоюза. Немецкие власти рассчитывают таким образом исключить ситуацию, при которой Париж или любая другая страна объединения сможет заблокировать выделение новых средств Киеву. По словам одного из собеседников газеты, главная задача этой инициативы — сделать европейскую поддержку Украины неуязвимой перед возможным приходом Ле Пен к власти.Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года, а возможный второй тур запланирован на 2 мая. Марин Ле Пен входит в число главных претендентов на победу.Ранее она заявляла, что в случае победы на президентских выборах намерена добиваться существенного урезания расходов европейских институтов ради резкого сокращения взносов Парижа в общую казну ЕС. Кроме того, политик подчеркивала, что Франция больше не в состоянии выделять финансовую помощь Киеву.Подробнее - в материале "Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи в дзен-канале Украина.ру.

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