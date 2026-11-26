https://ukraina.ru/20261126/rossiya-gotovit-kosmicheskiy-syurpriz-ukrainskaya-razvedka-zabila-trevogu-1084746058.html

Россия готовит космический сюрприз: украинская разведка забила тревогу

Россия готовит космический сюрприз: украинская разведка забила тревогу - 26.11.2026 Украина.ру

Россия готовит космический сюрприз: украинская разведка забила тревогу

Еще одним поводом для беспокойства украинских военных стали планы России по созданию собственной спутниковой группировки. Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал британской The Times, что Москва намерена к 2035 году вывести на орбиту 924 спутника системы "Рассвет"

2026-11-26T09:16

2026-11-26T09:16

2026-11-26T09:16

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По оценке украинской разведки, появление собственной сети спутниковой связи позволит России управлять воздушными и морскими беспилотниками на больших расстояниях, в том числе далеко за пределами нынешней зоны боевых действий.Украинская разведка уже намерена препятствовать развитию проекта. По словам Скибицкого, установлены 49 российских предприятий, участвующих в создании спутниковой системы. При этом только около половины из них находятся под западными санкциями.Киев рассчитывает добиваться новых ограничений против российских компаний, а также рассматривает возможность противодействия спутниковой программе военными средствами.Одновременно Украина пытается создать собственную альтернативу американской системе Starlink. Компания Himera разрабатывает проект Obria, предусматривающий развертывание более сотни спутников. Первый экспериментальный аппарат был запущен 1 октября, однако создание полноценной сети займет, по оценкам разработчиков, еще от двух до пяти лет.Главная цель Киева — перестать зависеть от иностранных операторов связи и самостоятельно определять условия ее военного использования. Пока же украинская сторона пытается одновременно догнать технологические возможности союзников и затормозить развитие аналогичной системы у России.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Гроссмейстер политики": зять Трампа удивил признанием о Путине. Хроника событий на утро 26 ноября.

https://ukraina.ru/20261126/ne-meshayte-vorovat-kriminalnyy-sprut-silovikov-zelenskogo-nanosit-otvetnyy-udar-1084737905.html

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