Немецкий политолог Александр Рар, участвующий в форуме «Валдай» в Сочи, планирует во время пленарной сессии спросить президента России Владимира Путина о том, будет ли в Германии масштабный экономический кризис. Его слова приводит РИА Новости 21 октября

«Надеюсь, что удастся задать вопрос. Я по Германии хочу спросить, у нас это очень важный вопрос сейчас — будет ли у нас энергетический кризис, может, потом продовольственный кризис, сильнейший экономический кризис или нет», — приводит агентство слова Рара.

Германский эксперт также рассказал, что многие политические силы в Германии негативно настроены по отношению к российской власти и считают, что Россия виновата в том, что в ФРГ энергетический кризис.

«Северный поток — 2»: Путин обвинил европейских лидеров в лицемерии, а в Германии пока молчат об СП-2 на коалиционных переговорах © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кризис в энергетике ЕС был спровоцирован чрезмерным увлечением европейских властей «зеленой» энергетикой, что привело к снижению собственной добычи газа и отказу от долгосрочных контрактов со многими поставщиками газа из других стран, в том числе США.

Когда Китай начал активно скупать все излишки газа на мировом рынке, существенная часть сжиженного природного газа (СПГ), поставлявшегося ранее на европейский рынок, ушла в Азию.

Одновременно с этим в ЕС из-за слабого ветра на 15% уменьшилось производство электроэнергии ветровыми электростанциями. Дефицит электричества пытались компенсируют сжиганием газа на тепловых электростанциях.

Все эти факторы привели к жесточайшему дефициту газа в странах Евросоюза. В данный момент восполнить его нечем.

СПГ все так же уходит в Азию, а покупать больше российского газа Европа не может, так как сама блокирует его поставки, затягивая сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и не давая заполнить первый «Северный поток» на максимальную мощность.