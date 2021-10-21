«Надеюсь, что удастся задать вопрос. Я по Германии хочу спросить, у нас это очень важный вопрос сейчас — будет ли у нас энергетический кризис, может, потом продовольственный кризис, сильнейший экономический кризис или нет», — приводит агентство слова Рара.
Германский эксперт также рассказал, что многие политические силы в Германии негативно настроены по отношению к российской власти и считают, что Россия виновата в том, что в ФРГ энергетический кризис.
Он полагает, что, несмотря на эту конфронтацию, нужно «работать на позитив с теми силами в Германии, которые этого хотят».
Кризис в энергетике ЕС был спровоцирован чрезмерным увлечением европейских властей «зеленой» энергетикой, что привело к снижению собственной добычи газа и отказу от долгосрочных контрактов со многими поставщиками газа из других стран, в том числе США.
Когда Китай начал активно скупать все излишки газа на мировом рынке, существенная часть сжиженного природного газа (СПГ), поставлявшегося ранее на европейский рынок, ушла в Азию.
Одновременно с этим в ЕС из-за слабого ветра на 15% уменьшилось производство электроэнергии ветровыми электростанциями. Дефицит электричества пытались компенсируют сжиганием газа на тепловых электростанциях.
Все эти факторы привели к жесточайшему дефициту газа в странах Евросоюза. В данный момент восполнить его нечем.
СПГ все так же уходит в Азию, а покупать больше российского газа Европа не может, так как сама блокирует его поставки, затягивая сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и не давая заполнить первый «Северный поток» на максимальную мощность.