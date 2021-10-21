Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко озвучил аргументы, с которыми Украина собралась пробовать переубедить немецкий регулятор не сертифицировать «Северный поток-2». Интервью с ним DW Ukrainian 20 октября было обнародовано в YouTube

«Первый аргумент очевиден, что Газпром, а над Газпромом — это господин Путин, который реально контролирует, как добычу газа в России, который потом транспортируется по "Северному потоку — 2"… Эти же люди контролируют торговлю российским газом по всей Европе, включая Германию. И они еще занимаются поставками этого газа… И они же будут контролировать оператора газопровода "Северный поток-2", эту швейцарскую компанию», — заявил он.

Витренко назвал главу швейцарской компании Nordstream 2AG Матиаса Варника, который был агентом Министерства государственной безопасности ГДР (Штази), личным другом Владимира Путина. Поэтому вторым аргументом Украины станет якобы очевидное влияние главы Газпрома Алексея Миллера и Владимира Путина в пользу Российской Федерации.

Бюрократические игры и реальный рынок. Как ЕС планирует воевать с Газпромом © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Ранее Витренко «осадил» украинские бюджетные организации, которые заявили, что цена газа, который продает им «Нафтогаз», для них неподъемная. Руководитель компании заявил, что она и так достаточно низкая.

На Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.