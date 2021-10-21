Замена президентом Украины Владимиром Зеленским командования армии связано с внутренней украинской политикой. Зеленский стремится понравиться сторонникам «Армии. Мовы. Виры» и укрепить свои позиции в вооруженных силах. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Ллойдом Остином поблагодарил Штаты за военную помощь. Политики также затронули вопрос устремления Киева в НАТО, в частности дальнейшую поддержку США на этом пути.

Не для кого не секрет, что Зеленский популярностью среди военнослужащих не пользовался, и он пытается это компенсировать, уточнил эксперт.

Что касается постоянных заявлений Украины о вступлении в Евросоюз и в НАТО, несмотря на то, что их туда не возьмут, то это политическая мифология, когда теряется смысл очень многих вещей, считает политолог.

«Люди хотят видеть свет в конце туннеля. Это такая евроатлантическая мифология, которая потихонечку рассыпается, и это рассыпание пытаются компенсировать частотой упоминания», — пояснил Золотарев.

Что же касается визита Остина в Киев, то он носил ритуальный характер и ничего не изменит, так как Вашингтон заинтересован в позитивном нейтралитете России в случае обострения ситуации с Китаем, заключил собеседник издания.

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