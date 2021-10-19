Судя по итогам визита Нуланд в Москву и по тому, что сейчас происходит в Киеве, дело движется к замораживанию конфликта. Эта ситуация устраивает все стороны, и в Донецке/Луганске, и в Киеве, и в Вашингтоне, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев заявил, что виновником вооруженного конфликта в Донбассе якобы является Россия, и что Россия якобы является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Политик также заверил, что в Вашингтоне сделают все возможное, чтобы поддержать Украину, «развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность».

— Андрей Владимирович, будут ли, исходя из сказанного выше, какие-то последствия для Донбасса или внутренней украинской политики?

— Этот визит кардинально ничего не изменит. Судя по итогам визита Нуланд в Москву и по тому, что сейчас происходит в Киеве, дело движется к замораживанию конфликта. Эта ситуация устраивает все стороны, и в Донецке/Луганске, и в Киеве, и в Вашингтоне.

Эти ритуальные заявления ничего не поменяют. Что-то подобное мы уже слышали. Он же еще сказал, что третьи страны не могут помешать вступлению Украины в НАТО, но пока в практическую плоскость эти гипотетические предположения не перешли.

И относится к этим словам тоже надо как к ритуальным заявлениям.

— Вы упомянули визит Нуланд. Почему она ни слова не сказала о России как о стороне конфликта?

— Вашингтон заинтересован в позитивном нейтралитете России в случае обострения ситуации с Китаем. Зачем дразнить Кремль в этой ситуации? Поэтому Нуланд, как опытный политик и дипломат, обошла стороной эти острые углы.

— Смена Зеленским командующих армии — это больше про внутреннюю политику или это демонстрация активности по Донбассу?

— Это больше про внутреннюю политику. Зеленский стремится понравиться сторонникам «Армии. Мовы. Виры» и укрепить свои позиции в вооруженных силах. Не для кого не секрет, что Владимир Александрович популярностью среди военнослужащих не пользовался.

— Для чего украинская сторона постоянно говорит о вступлении в Евросоюз и НАТО, если их туда не возьмут?

— Это политическая мифология, когда теряется смысл очень многих вещей. Люди хотят видеть свет в конце туннеля. Это такая евроатлантическая мифология, которая потихонечку рассыпается, и это рассыпание пытаются компенсировать частотой упоминания.

— Судя по опросам общественного мнения, украинские граждане выступают против силового сценария по Донбассу, но выступают за мир на украинских условиях. Если вдруг начнется масштабная эскалация, как это повлияет на рейтинге Зеленского и на настроения обычных людей?

— Если обострится конфликт, одна часть граждан будет требовать решительных действий, а другая часть будет требовать мира любой ценой. В этой ситуации Зеленскому можно будет только посочувствовать. Пока, судя по всему, он все же стремится понравиться первой части. Но в любом случае такая двойственность позиции ведет к замораживанию ситуации. Я думаю, очередей в военкоматах не будет. Сейчас не 14 год, и план по призыву в Тернопольской области был выполнен аж на 15%. Это самая «патриотическая» область Украины.

— Кстати, а почему в Донбассе воюют не галичане, а русскоязычные люди с того же Юго-Востока?

— Поле интересов западноукраинцев — это Польша, Италия, Испания. Но «своего не отдадим». Такой менталитет. Они будут выступать за решительные и жесткие действия, но за исключением узкого круга людей бежать в военкоматы они точно не будут.