Астролог Влад Росс изучил натальные карты украинских олигархов и рассказал о том, какая судьба кого из них ждет. Подробный прогноз он дал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

Буйволы и молодая жена: Тигипко показал свою нынешнюю жизнь © скриншот видео ТСН Ринат Ахметов, ему это, что называется написано на роду, так как астрологический знак — Девы — бизнесмена и страны совпадает.

«Ахметов останется при власти и всегда будет при Украине. Все у него будет великолепно и замечательно. Но есть и другие олигархи, тот же Петр Порошенко. Если много начнет выступать, конечно, его начнут придушивать, в конечном счете он может даже перебраться в свою любимую Марбелью (город в Испании — ред.), куда он перевез все свои драгоценные картины», — предрек Росс.

Однако переживать за свободу бывшему лидеру государства, уверен астролог, не стоит, чего нельзя сказать об Игоре Коломойском, которому «либо придется возвращаться в Израиль, либо американская тюрьма».

«И пока находится нынешний премьер Австрии Себастьян Курц у власти (ушел в отставку 11 октября — ред.), то и наш олигарх, который сидит в Вене (Дмитрий Фирташ — ред.), будет сидеть, иначе может быть сложная ситуация, он может столкнуться с тем, что будет ограничена его свобода, он может быть экстрадирован в США», — сказал Влад Росс.