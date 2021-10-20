Появляется некоторое раздражение от того, что в России вольно или невольно сами воспитывают в Украине идею о том, что все крутится вокруг Украины и вокруг геополитических теорий вокруг нее. Об этом рассказал живущий в Берлине политолог Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: К власти в Германии пришли социал-демократы, которых в Америке немного боятся © РИА Новости, Михаил Климентьев Дмитрий Кулеба, комментируя итоги парламентских выборов в Германии, заявлял, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Киева.

«Мне наплевать, будут ли новые власти в Германии благосклонны или неблагосклонны к Украине, как они себе представляют мир в Донбассе, как они относятся к Минским соглашениям и смогут ли они продавить хитромудрое правительство Украины, которое каждый раз ищет способ уклонится от выполнения своих обязательств. Этот украиноцентризм я поддерживать не буду», — категоричен эксперт.

Что касается судьбы «Северного потока-2», то любое правительство в Германии обречено выполнять запросы германской промышленности, это главное, все остальное — вторично, подчеркнул Сергиенко.

Многое также будет зависеть от того, насколько «зеленые» будут договороспособными, и насколько действующий министр финансов Олаф Шольц на посту канцлера может отстоять локомотивную мощь Германии в Евросоюзе, заключил собеседник издания.

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