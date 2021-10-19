Почти две трети опрошенных Национальным банком Украины (НБУ) представителей бизнеса считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция не вернется к целевому показателю Нацбанка в 5%. Об этом говорится в итогах традиционного опроса бизнеса самым регулятором «Деловые ожидания предприятий Украины» в 3 квартале

Традиционный опрос «Деловые ожидания предприятий Украины» показал заметное ухудшение ожиданий бизнеса в третьем квартале 2021 года по сравнению с предыдущим.

Лишь менее трети опрошенных ожидают, что инфляция будет ниже 10%.

Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Последний такой прогноз озвучивался в комментарии НБУ по инфляции в августе.

Однако когда в сентябре был поставлен рекорд инфляции — 11% — новых комментариев украинского Нацбанка не последовало.

Исправленный макропрогноз Нацбанк пообещал обнародовать 21 октября.

Политику таргетирования инфляции Национальный банк Украины проводит с 2015 года. Фактически это означает, что регулятор взял на себя ответственность за данный показатель.

В то же время удержать инфляцию в целевых рамках НБУ удалось лишь единожды, в 2019 году. Тогда инфляция составила запланированные 5%.