Традиционный опрос «Деловые ожидания предприятий Украины» показал заметное ухудшение ожиданий бизнеса в третьем квартале 2021 года по сравнению с предыдущим.
Лишь менее трети опрошенных ожидают, что инфляция будет ниже 10%.
Это показывает, что бизнес не верит увещеваниям НБУ о том, что в 2022 году показатели инфляции вернутся к целевому уровню в 5% годовых.
Последний такой прогноз озвучивался в комментарии НБУ по инфляции в августе.
Однако когда в сентябре был поставлен рекорд инфляции — 11% — новых комментариев украинского Нацбанка не последовало.
Исправленный макропрогноз Нацбанк пообещал обнародовать 21 октября.
Политику таргетирования инфляции Национальный банк Украины проводит с 2015 года. Фактически это означает, что регулятор взял на себя ответственность за данный показатель.
В то же время удержать инфляцию в целевых рамках НБУ удалось лишь единожды, в 2019 году. Тогда инфляция составила запланированные 5%.