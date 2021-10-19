Верховная Рада 19 октября приняла необходимые правки в закон про Национальное антикоррупционое бюро Украины (НАБУ), которые требовал Международный валютный фонд для продолжения кредитования. Трансляцию заседания парламента вел телеканал «Рада»

304 депутата проголосовали за изменение статуса НАБУ, обеспечивающие независимость органа от властей страны.

Согласно документу, конкурс на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть членов, которых делегирует Кабмин, причем троих он выбирает из числа международных экспертов.

Без поддержки как минимум двух иностранцев никакое решение комиссии не будет иметь силы. Это означает, что Запад получил полный контроль над назначением главы антикоррупционного ведомства.

Кроме того, закон устранил правовую неопределенность статуса Артема Сытника как директора НАБУ, которая возникла после решения Конституционного суда, признавшего неконституционными ряд положений закона о НАБУ.

Экс-министр с истекшим сроком давности. Антикоррупционеры на Украине снова потерпели фиаско © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Для продолжения программы кредитования Киеву также придется внести изменения в закон о Национальном банке Украины и принять бюджет на 2022 год.

Следует отметить, что НАБУ получит независимость только от украинских властей. Ведомство продолжит контролировать Вашингтон, финансировавший его создание.

В связке с Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) США получают мощный рычаг влияния на украинских политиков и чиновников высшего звена.

Благодаря НАБУ, САП и ВАКС любой неугодный Вашингтону политик окажется за решеткой, так как коррупция является неотъемлемой частью украинской системы власти, и справедливо обвинить в ней можно любого.

Выполнение указаний заграничных финансовых организаций киевским режимом в очередной раз показывает его несамостоятельность и неспособность работать на благо своей страны.