Омелян возглавлял ведомство при президенте Петре Порошенко. Он предлагал перекрыть железнодорожное сообщение с Россией и заявил о планах построить на Украине высокоскоростной транспортный проект Илона Маска «гиперлуп» — хотя на практике не смог организовать даже ремонт изношенных вагонов.
«В понедельник, 18 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — говорится в сообщении.
Представители специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о намерении обжаловать приговор.
В ведомстве считают, что доказательств вины Омеляна в недополучении бюджетом свыше 30 млн грн достаточно.
В бытность министром Омелян издал приказ об уменьшении практически всех портовых сборов на 20%, в том числе административный сбор.
Прокуроры заявляют, что менять его вправе только Верховная Рада, так как по этому сбору деньги поступают в государственный бюджет.
Сам Омелян сказал, что дело против него — это политическое преследование команды президента Владимира Зеленского за критику в адрес последнего.