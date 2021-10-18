Коллегия судей украинского Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) признала невиновным экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу о незаконности установления 20% скидки на портовые тарифы, сообщила пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook 18 октября

Омелян возглавлял ведомство при президенте Петре Порошенко. Он предлагал перекрыть железнодорожное сообщение с Россией и заявил о планах построить на Украине высокоскоростной транспортный проект Илона Маска «гиперлуп» — хотя на практике не смог организовать даже ремонт изношенных вагонов.

«В понедельник, 18 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — говорится в сообщении.

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В ведомстве считают, что доказательств вины Омеляна в недополучении бюджетом свыше 30 млн грн достаточно.

В бытность министром Омелян издал приказ об уменьшении практически всех портовых сборов на 20%, в том числе административный сбор.

Прокуроры заявляют, что менять его вправе только Верховная Рада, так как по этому сбору деньги поступают в государственный бюджет.

Сам Омелян сказал, что дело против него — это политическое преследование команды президента Владимира Зеленского за критику в адрес последнего.