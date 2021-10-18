Президент Украины Владимир Зеленский решил успокоить граждан своей страны и заявил, что для прохождения отопительного сезона запасов газа достаточно и «по нормальным ценам». Об этом 17 октября он заявил в эфире телеканала ICTV

«Хочу всех успокоить… На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что доволен работой украинского правительства на этом направлении, которое «сделало много своевременных действий». Зеленский отметил, что цена на газ могла быть составлять 50 гривен (около 120 рублей), если бы правительство Украины не вмешалось в ситуацию.

На Украине уже начались проблемы с отоплением в регионах. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.