Киев сможет «задавить» РФ юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море в 2018 году. Такую точку зрения высказал 16 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для издания «Украинская правда»

Проиграет ли Россия суд в Гааге? Пять вопросов об украинской провокации в Керченском проливе © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом.

«Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств — нельзя нарушать правила», — добавил Кулеба.

Ранее МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров «в целях оспаривания суверенитета над Крымом».

В 2018 году два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.