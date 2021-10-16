«Мы давим железной логикой юридических аргументов… Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени… Но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными», — написал Кулеба
По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом.
«Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств — нельзя нарушать правила», — добавил Кулеба.
Ранее МИД РФ заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД РФ отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров «в целях оспаривания суверенитета над Крымом».
В 2018 году два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля.