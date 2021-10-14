Профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение. Его слова приводит интернет-издание SM-News 14 октября

Украина краснеет. Страну накрыла волна коронавируса © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Коронавирус «мутирует, нарушая все правила эволюционной теории», утверждают журналисты.

При этом вина Китая в распространении COVID-19 не доказана, так как эксперименты над коронавирусами проводились не только в КНР, но и в США.

«Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может и биологическая диверсия», — цитирует SM-News Чумакова.

Как отмечается, Китай активно исследует анализы крови, собранные до объявления пандемии с тем, чтобы определить настоящего пациента №1.

«Так что правда будет рано или поздно установлена, и мы узнаем ещё очень много интересного», — приводит издание слова профессора.

На текущий момент в мире выявлено свыше 239 млн больных COVID-19, скончались более 4,87 млн человек.