Как пишет портал со ссылкой на выступление ученого на «Радио 1», на это указывает структура и особенности эволюции вируса, имеющие мало общего с ближайшими «родственниками» SARS-CoV-2.
Коронавирус «мутирует, нарушая все правила эволюционной теории», утверждают журналисты.
При этом вина Китая в распространении COVID-19 не доказана, так как эксперименты над коронавирусами проводились не только в КНР, но и в США.
«Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может и биологическая диверсия», — цитирует SM-News Чумакова.
Как отмечается, Китай активно исследует анализы крови, собранные до объявления пандемии с тем, чтобы определить настоящего пациента №1.
«Так что правда будет рано или поздно установлена, и мы узнаем ещё очень много интересного», — приводит издание слова профессора.
На текущий момент в мире выявлено свыше 239 млн больных COVID-19, скончались более 4,87 млн человек.