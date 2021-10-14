В Генеральной прокуратуре Украины обрадовались назначению Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде и планируют подготовить документы на ее экстрадицию из африканской страны. Об этом 13 октября сообщил заместитель украинского генпрокурора, бывший руководитель так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов в Twitter

«В Киеве портят жизнь всем гражданам Украины»: Поклонская ответила Кулебе © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В отношении Поклонской на Украине возбуждено два уголовных дела: одно касается обвинения в госизмене, другое — запрета в РФ экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа»*.

В ответ Поклонская заявила, что на слова экс-прокурора несуществующей «АРК» не стоит обращать внимания.

Отреагировали на назначение Поклонской и в министерстве иностранных дел (МИД) Украины. Там заявили, что от них «не спрятаться даже в Африке».

«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напомним, что бывшая прокурор <…> российской администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашей страны. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не выйдет, даже в Африке», — сказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что представители министерства уже обратились к властям Кабо-Верде с «вопросом о преступной деятельности гражданки Поклонской».

Ранее указ о назначении Поклонской послом подписал президент РФ Владимир Путин.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ