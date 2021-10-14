«Хорошая новость для министерства юстиции Украины и не очень — для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию назначенной госпожи "посла"», — написал Мамедов.
В отношении Поклонской на Украине возбуждено два уголовных дела: одно касается обвинения в госизмене, другое — запрета в РФ экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа»*.
В ответ Поклонская заявила, что на слова экс-прокурора несуществующей «АРК» не стоит обращать внимания.
Отреагировали на назначение Поклонской и в министерстве иностранных дел (МИД) Украины. Там заявили, что от них «не спрятаться даже в Африке».
«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напомним, что бывшая прокурор <…> российской администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашей страны. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не выйдет, даже в Африке», — сказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Он добавил, что представители министерства уже обратились к властям Кабо-Верде с «вопросом о преступной деятельности гражданки Поклонской».
Ранее указ о назначении Поклонской послом подписал президент РФ Владимир Путин.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ