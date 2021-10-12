Постановка под названием «Люся. Признание в любви» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отменена. Такое заявление сделали в пресс-службе театра 12 октября

Ани Лорак отменила концерты в РФ после интервью на Украине - СМИ © Ани Лорак/Инстаграм

«Да, вы знаете, подтвердили, что действительно Нонна заболела. Но как бы болезнь ее мы не комментируем. Это личная информация и врачебная тайна. Мы не даем пояснения этой фразе. Спектакль 13-го числа не состоится», — сказала пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Нонна Гришаева — одесситка, артистка театра и кино, ведущая, певица. Имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации. Широкую популярность получила после выходов на экраны фильмов «День выборов», «День радио», «Мужчина с гарантией», «О чем говорят мужчины».