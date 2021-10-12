Причина оказалась в недомогании артистки Гришаевой, которая, по информации СМИ, заразилась коронавирусом. Сама актриса отказалась комментировать свое состояние здоровья, сославшись на занятость, а вот в театре сделали хоть и резкое, но довольно внятное заявление.
«Да, вы знаете, подтвердили, что действительно Нонна заболела. Но как бы болезнь ее мы не комментируем. Это личная информация и врачебная тайна. Мы не даем пояснения этой фразе. Спектакль 13-го числа не состоится», — сказала пресс-атташе театра Елена Кузьмина.
Нонна Гришаева — одесситка, артистка театра и кино, ведущая, певица. Имеет звание заслуженной артистки Российской Федерации. Широкую популярность получила после выходов на экраны фильмов «День выборов», «День радио», «Мужчина с гарантией», «О чем говорят мужчины».