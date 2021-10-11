Главной задачей украинской пропаганды является распространение своего видения ситуации в Донбассе. На это брошены все усилия украинских инфоборцов, рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель, администратор Telegram-канала «Южный ветер», пожелавший остаться анонимным

Военный эксперт рассказал о самой уязвимой для психологических операций ВСУ точке России © CC0, Pixabay «[Главное] это активное распространение своего видения ситуации в Донбассе. Для этого активно привлечены средства массовой информации, активно таскаются на линию соприкосновения любые международные делегации, посещающие Украину. С участием Киева проводятся различные семинары по антироссийской тематике… На юго-востоке украинскими военными постоянно проводятся разъясняющие занятия с местным населением, выставки о полезности НАТО на Украине», — объяснил эксперт. Единственным способом противодействия подрывной деятельности Киева — это развитие стратегической коммуникации, комплексного подхода к информационной политике государства, подчеркнул собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь.