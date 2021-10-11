Организация форумов с антироссийской тематикой входит в арсенал средств, используемых Киевом против Москвы, отметил эксперт. Однако главным направлением пропагандистской деятельности Украины является Донбасс, подчеркнул собеседник издания.
«[Главное] это активное распространение своего видения ситуации в Донбассе. Для этого активно привлечены средства массовой информации, активно таскаются на линию соприкосновения любые международные делегации, посещающие Украину. С участием Киева проводятся различные семинары по антироссийской тематике… На юго-востоке украинскими военными постоянно проводятся разъясняющие занятия с местным населением, выставки о полезности НАТО на Украине», — объяснил эксперт.
Единственным способом противодействия подрывной деятельности Киева — это развитие стратегической коммуникации, комплексного подхода к информационной политике государства, подчеркнул собеседник издания.
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