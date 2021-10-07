- Назовите, пожалуйста, сильные и слабые стороны России в информационной борьбе с Украиной.
– На мой взгляд основная сильная сторона – это общность народов. Россия и Украина имеют одну историю, культуру и преимущественно населены людьми одного склада ума и характера. И именно на разделении и его противопоставлении Киева Москве делается упор в идущей информационной кампании со стороны западных стран и самого украинского правительства.
Слабая сторона это то, что в текущих условиях антироссийская кампания ведётся целой группой государств, имеющих раскрученные медийные ресурсы и средства для привлечения различных неправительственных организаций.
К примеру, не так давно в Киеве проводился форум «Ялтинская европейская стратегия»: мероприятие задумывалось как собрание инвесторов, однако было политизированным, с обсуждением крымской повестки.
Организовывать его в этом году помогало английское ВВС. На этой неделе в Польше прошёл «Варшавский форум по безопасности», особое место в котором заняло обсуждение так называемых «угроз» со стороны России. Мероприятие проводится с 2014 года и имеет довольно любопытных партнёров, среди которых известный фонд Сороса «Открытое общество», Национальный демократический институт США и многие другие.
- С 2014 года органы психологической и информационной борьбы Украины претерпели глубокие изменения под руководством США и Великобритании. Казусы наподобие «Я сама крымчанка, дочь офицера» более неактуальны. Какие новые угрозы представляют для России украинские психологические операции?
– Хотелось бы привести небольшой пример. В июне на РИА ФАН вышло расследование, касающееся компании CitySites Global, базирующейся в Харькове. Позиционирует она себя как «международная сеть городских сайтов», а на деле занимается негативизацией повестки на территории России. Нетрудно догадаться, в чьих интересах работала фирма, и это как раз и есть тот качественный скачок, совершенный украинскими psy-борцами. Ведь работают они теперь в тесном взаимодействии со СМИ и мелкими организациями, чью деструктивную деятельность отследить довольно сложно.
- Какое, по вашему мнению, наиболее уязвимое направление для психологических операций ВСУ?
– Скорее всего это соцсети. Цифровизация общества сильно способствует этому. В июне в Грузии Агентство США по международному развитию (USAID), британская компания мониторинга Zinc Network и грузинский филиал американской неправительственной организации Startup Grind объявляли конкурс по борьбе с дезинформацией.
В рамках проекта предполагался запуск информационной кампании против России, при этом основное внимание уделялось мониторингу и распространению информации через соцсети. Учитывая, что украинские psy-борцы обучаются по западным лекалам, весьма вероятно, что данное направление также активно используется Киевом.
Ещё одной точкой является новое для Украины направление – стратегические коммуникации, представляющее из себя комплекс мер, реализуемых правительством и инфоборцами в интересах воздействия на зарубежную аудиторию.
- Как вы оцениваете медийную составляющую военных действий в случае прямого конфликта РФ и Украины?
– Надеюсь, что до этого не дойдёт. Война между двумя братскими народами будет только способствовать их дальнейшему размежеванию. Давать же оценку тяжело, ибо сложно оценивать то, чего нет. По моему мнению, работа в информационном поле должна преследовать цель решения задач вне «горячей» фазы конфликта.
- Назовите, пожалуйста, основные модели информационной деятельности сил психологических операций ВСУ и способы противодействия им.
– Интересный вопрос, скорее всего, это активное распространение своего видения ситуации в Донбассе. Для этого активно привлечены средства массовой информации, активно таскаются на линию соприкосновения любые международные делегации, посещающие Украину. С участием Киева проводятся различные семинары по антироссийской тематике, к которой относится и уже упомянутый «Варшавский форум по безопасности».
На юго-востоке украинскими военными постоянно проводятся разъясняющие занятия с местным населением, выставки о полезности НАТО на Украине.
Противодействовать такому возможно только имея комплексный подход к информационной политике государства и чёткое взаимодействие всех ведомств, то есть развивая стратегическую коммуникацию.
- Остался ли протестный потенциал на востоке Украины, готовы ли еще люди восстать против киевского режима?
– Протестный потенциал скорее остается и не только на юго-востоке. Ведь недаром не так давно в Славянске полк Нацгвардии тренировался пресекать массовые выступления, а в ходе британо-украинского учения «Казацкая булава» военные тренировались пресекать блокирование дороги местными жителями в ходе марша. Другое дело, что случаи недовольства вырезаются из информационного поля, а вещающие об этом СМИ закрываются.
- Как ССО Украины оперируют в Telegram?
– Скорее всего, как и любой другой социальной сети – создают и раскручивают каналы с негативной повесткой, комментируют официальные сообщения на других каналах, ведут дискуссии и обсуждения. В общем, пытаются подсветить весь негатив внутренней российской кухни и культивировать протестные настроения в обществе.