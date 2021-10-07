За последние годы спецслужбы Украины под началом западных специалистов окрепли и стали способны на диверсии в информационном пространстве. О новых рисках для России рассказал военный обозреватель "Федерального агенства новостей", администратор Telegram-канала «Южный ветер» в интервью Украина.ру, пожелавший остаться анонимным

- Назовите, пожалуйста, сильные и слабые стороны России в информационной борьбе с Украиной.

– На мой взгляд основная сильная сторона – это общность народов. Россия и Украина имеют одну историю, культуру и преимущественно населены людьми одного склада ума и характера. И именно на разделении и его противопоставлении Киева Москве делается упор в идущей информационной кампании со стороны западных стран и самого украинского правительства.

Слабая сторона это то, что в текущих условиях антироссийская кампания ведётся целой группой государств, имеющих раскрученные медийные ресурсы и средства для привлечения различных неправительственных организаций.

К примеру, не так давно в Киеве проводился форум «Ялтинская европейская стратегия»: мероприятие задумывалось как собрание инвесторов, однако было политизированным, с обсуждением крымской повестки.

Организовывать его в этом году помогало английское ВВС. На этой неделе в Польше прошёл «Варшавский форум по безопасности», особое место в котором заняло обсуждение так называемых «угроз» со стороны России. Мероприятие проводится с 2014 года и имеет довольно любопытных партнёров, среди которых известный фонд Сороса «Открытое общество», Национальный демократический институт США и многие другие.

- С 2014 года органы психологической и информационной борьбы Украины претерпели глубокие изменения под руководством США и Великобритании. Казусы наподобие «Я сама крымчанка, дочь офицера» более неактуальны. Какие новые угрозы представляют для России украинские психологические операции?

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины РИА ФАН вышло расследование, касающееся компании CitySites Global, базирующейся в Харькове. Позиционирует она себя как «международная сеть городских сайтов», а на деле занимается негативизацией повестки на территории России. Нетрудно догадаться, в чьих интересах работала фирма, и это как раз и есть тот качественный скачок, совершенный украинскими psy-борцами. Ведь работают они теперь в тесном взаимодействии со СМИ и мелкими организациями, чью деструктивную деятельность отследить довольно сложно.

- Какое, по вашему мнению, наиболее уязвимое направление для психологических операций ВСУ?

– Скорее всего это соцсети. Цифровизация общества сильно способствует этому. В июне в Грузии Агентство США по международному развитию (USAID), британская компания мониторинга Zinc Network и грузинский филиал американской неправительственной организации Startup Grind объявляли конкурс по борьбе с дезинформацией.

В рамках проекта предполагался запуск информационной кампании против России, при этом основное внимание уделялось мониторингу и распространению информации через соцсети. Учитывая, что украинские psy-борцы обучаются по западным лекалам, весьма вероятно, что данное направление также активно используется Киевом.

Ещё одной точкой является новое для Украины направление – стратегические коммуникации, представляющее из себя комплекс мер, реализуемых правительством и инфоборцами в интересах воздействия на зарубежную аудиторию.

Война как предчувствие. Горячий апрель и холодная осень 2021-го на Украине - Как вы оцениваете медийную составляющую военных действий в случае прямого конфликта РФ и Украины?

– Надеюсь, что до этого не дойдёт. Война между двумя братскими народами будет только способствовать их дальнейшему размежеванию. Давать же оценку тяжело, ибо сложно оценивать то, чего нет. По моему мнению, работа в информационном поле должна преследовать цель решения задач вне «горячей» фазы конфликта.

- Назовите, пожалуйста, основные модели информационной деятельности сил психологических операций ВСУ и способы противодействия им.

– Интересный вопрос, скорее всего, это активное распространение своего видения ситуации в Донбассе. Для этого активно привлечены средства массовой информации, активно таскаются на линию соприкосновения любые международные делегации, посещающие Украину. С участием Киева проводятся различные семинары по антироссийской тематике, к которой относится и уже упомянутый «Варшавский форум по безопасности».

На юго-востоке украинскими военными постоянно проводятся разъясняющие занятия с местным населением, выставки о полезности НАТО на Украине.

Противодействовать такому возможно только имея комплексный подход к информационной политике государства и чёткое взаимодействие всех ведомств, то есть развивая стратегическую коммуникацию.

Война взаймы: долг Украины перед своими военными составил астрономическую сумму © Facebook, Операція об'єднаних сил - Остался ли протестный потенциал на востоке Украины, готовы ли еще люди восстать против киевского режима?

– Протестный потенциал скорее остается и не только на юго-востоке. Ведь недаром не так давно в Славянске полк Нацгвардии тренировался пресекать массовые выступления, а в ходе британо-украинского учения «Казацкая булава» военные тренировались пресекать блокирование дороги местными жителями в ходе марша. Другое дело, что случаи недовольства вырезаются из информационного поля, а вещающие об этом СМИ закрываются.

- Как ССО Украины оперируют в Telegram?

– Скорее всего, как и любой другой социальной сети – создают и раскручивают каналы с негативной повесткой, комментируют официальные сообщения на других каналах, ведут дискуссии и обсуждения. В общем, пытаются подсветить весь негатив внутренней российской кухни и культивировать протестные настроения в обществе.