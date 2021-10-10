Из-за потери энергонезависимости США при президенте Джо Байдене вынуждены вести переговоры о поставках нефти с ОПЕК и Россией, сказал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 9 октября на митинге в Айове

«Впервые мы (во время президентства Трампа — ред.) обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что его администрация «положила конец» зависимости Штатов от иностранных поставщиков энергоносителей.

«У нас к моменту моего ухода с должности было больше энергии, больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, чем у России. А теперь мы просим их о помощи», — заявил бывший глава государства.

Импичмент президенту США. Продолжение: Повторит ли Байден судьбу Трампа?

Вместо этого, говоря о том, как администрация Байдена намерена не допустить роста цен на энергоносители в США, она сказала, что Вашингтон ведет переговоры с представителями государств ОПЕК.

В январе Байден ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Он действовал до июня, когда мораторий был приостановлен судебным решением, инициированным республиканцами.