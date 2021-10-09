В крови умершего депутата Верховной Рады Антона Полякова были найдены алкоголь и метадон. Об этом 9 октября в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга Народа» Галина Янченко

«Минус один враг». Что известно о смерти бывшего «слуги народа» Полякова © apostrophe.ua

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». В офисе генпрокурора сообщили, что, по результатам вскрытия, смерть Полякова наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», — написала Янченко.

Результаты токсикологической экспертизы она получила из своих источников. В эфире «Украина 24» она заявила, что не стала бы «приплетать» к этому делу политику, однако все обстоятельства смерти депутата должно выяснить следствие.

Метадон — это синтетический опиоид, часто применяемый в заместительной терапии для лечения тяжелой наркозависимости.