Количество американцев, поддерживающих Джо Байдена, стремительно сокращается – его рейтинг упал до 38%. Поддержка неразрывно связана с проблемами страны, многие из которых возникли вследствие политики Белого дома, пишет РИА ФАН 8 октября

Жители США ставят под сомнение компетентность Байдена как президента и отказываются признавать его лидером.

Отмечается, что уровень поддержки Байдена снизился всего за несколько месяцев — еще в июле его работа удовлетворяла большинство респондентов.

Байден удивил и обрадовал © REUTERS, Kevin Lamarque

Все указывает на то, что Вашингтон хочет превратить США в однопартийную диктатуру, считают журналисты. Как только Дональд Трамп покинул свой пост, демократы начали продвигать реформы, которые помогли бы им взять контроль над всей политической системой страны.

«Пока Демпартия попускала "несостоявшегося диктатора", рейтинг Байдена поднялся почти до 60%. Теперь, когда президент стремительно опускается на дно, снижается вероятность того, что демократы смогут реализовать свои инициативы. Сторонники из умеренных штатов могут забыть о партийной солидарности и отдать голоса за других политиков», — говорится в сообщении.

Ранее в США заявили о смене эпохи «безжалостных войн» на период «безжалостной дипломатии».