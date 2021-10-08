Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович 7 октября на канале «Украина 24» прокомментировал ситуацию в парламенте Украины после отставки спикера Дмитрия Разумкова

Разумков заявил, что никогда не был другом Зеленского © rada.gov.ua

«После голосования, особенно "Батькивщины" вместе с "зелеными", стало понятно, что политическая проституция в Украине узаконена, и это шокирующая вещь», — заявил Рабинович.

Он добавил, что Украину могут спасти только новые выборы в парламент, поскольку команда Зеленского не выполнила своих обязательств и довела страну до нынешнего состояния.

В четверг депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщины» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал против.