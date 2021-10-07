Жителям Украины предложили поучаствовать в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса, разрабатываемой для граждан Соединенных Штатов Америки. Добровольное согласие на риск оценено в 8 тысяч грн (22 тыс. руб.), сообщило на днях Rivne Media

В Верховной Раде предложили пускать в парламент только по COVID-сертификату или тесту ПЦР © rada.gov.ua

За их состоянием целый год будут следить врачи, проводя медицинское обследование и регулярные ПЦР-тесты. Кроме того, желающих поэкспериментировать застрахуют.

За свою работу добровольцы получат 8 тысяч грн, плюс — 1,3 тысяч грн (3,5 тыс. руб.) на проезд.

Участие в программе принимают лечебные учреждения из Ровно, Харькова, Киева, Львова и Луцка, они примут тысячу желающих проверить препарат.

Между тем, заболеваемость COVID-19 на Украине растет, за последние сутки зафиксировано более 15 тысяч новых инфицированных, 314 человек скончалось.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие несколько дней ряд регионов страны может попасть в «красную зону», а значит карантин будет ужесточен.