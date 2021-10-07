«Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, право народу, стал принципом власти большинства… А принцип, что офшоры для власти позор, стал принципом "ничего страшного", у каждого ФОПа они есть», — заявил он.
3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, над которым около года трудились более 600 журналистов из 117 стран по всему миру. Анализ данных более чем 10 миллионов документов получил название Pandora Papers.
«Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков. Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В среду, отвечая на вопрос журналистов об офшорах Зеленского, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, а сейчас эти офшоры значатся за его женой. На вопрос касательно Зеленского Арахамия предпочел не отвечать.