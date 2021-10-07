Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумкова, отставку которого рассматривают в четверг в парламенте, заявил, что информация журналистов об офшорах первых лиц государства это позор, который они отказываются признать. Его выступление в парламенте 7 октября транслировал телеканал «Рада»

«Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, право народу, стал принципом власти большинства… А принцип, что офшоры для власти позор, стал принципом "ничего страшного", у каждого ФОПа они есть», — заявил он.

Рада при Разумкове стала похожа на парламент Литвина – Корниенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Бумаги Пандоры» («Досье Пандоры») стали одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков. Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В среду, отвечая на вопрос журналистов об офшорах Зеленского, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, а сейчас эти офшоры значатся за его женой. На вопрос касательно Зеленского Арахамия предпочел не отвечать.