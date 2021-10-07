Фракция монобольшинства «Слуга народа» определилась с кандидатами на должности спикера после вероятной отставки Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера, поскольку Руслан Стефанчук является главным претендентом на кресло главы Рады. Об этом 7 октября заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире телеканала «Рада»

По ее словам, «некоторые расхождения» фракции «Слуга народа» с Разумковым начались еще год назад, но закон об олигархах стал «последней каплей».

«Я уверена, что Руслан Стефанчук, он сможет привлечь к работе в парламенте все фракции… Основные кандидаты — это, конечно, Руслан Стефанчук. И основной кандидат на должность первого вице-спикера — это Александр Корниенко… Я не буду пускать дым в глаза», — заявила она.

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила спикера Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня, чтобы в четверг проголосовать за его отставку. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос принято с нарушением закона.

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков Давид Арахамия отметил, что среди кандидатов в кресло спикера Рады есть не только Стефанчук, однако фамилии назвать отказался.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Заседание вел Стефанчук по причине болезни Разумкова.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Разумков попросил президента наложить вето.