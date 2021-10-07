«Заплесневелый лавашик в "Велмарт" в ТЦ "Экватор" на бульваре Сергея Грицевца, 2а. Харьков», — говорится в посте.
На прикрепленной фотографии заметно, что на листах лаваша образовалась плесень, которую хорошо видно через упаковку.
Администрация супермаркета пока никак не отреагировала на этот инцидент.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри. А житель Одессы купил в одном из местных магазинов пачку попкорна и внутри обнаружил кусок шпагата.