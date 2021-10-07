Украинцы нашли на полках популярного харьковского супермаркета «Велмарт» испорченный лаваш. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Черный список»

Днепрянин наказал земляка пулей за отсутствие маски в супермаркете © informator.ua

На прикрепленной фотографии заметно, что на листах лаваша образовалась плесень, которую хорошо видно через упаковку.

Администрация супермаркета пока никак не отреагировала на этот инцидент.

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабу с использованным лейкопластырем внутри. А житель Одессы купил в одном из местных магазинов пачку попкорна и внутри обнаружил кусок шпагата.