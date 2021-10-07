Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом 6 октября сообщило издание Financial Times

Эксперт по энергетике объяснил, как произошел скачок цен на газ в ЕС © из личного архива Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — отметило издание.

По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за одну тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%.

В последние месяцы в этой части света резко вырастали цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца показатель почти удвоился.

По мнению аналитиков, к росту цен на фьючерсы на газ в Европе привели несколько причин: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спросом на сжиженный природный газ в Азии.