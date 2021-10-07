Задача Украины под управлением США - формирование непрерывной головной боли для РФ, однако развязать новую мировую войну в планы Запада не входит. Об этом в интервью Украина.ру сказал луганский писатель Глеб Бобров

«Дальше — хуже». Немецкий эксперт Рар о том, когда на самом деле началась Третья мировая война © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Писатель заявил, что даже без третьей мировой всерьез ввязываться в вооруженное противостояние с Россией коллективный Запад сегодня не готов.

«США только-только, что называется, унесли ноги из Афганистана, проиграв войну бармалеям. Европа завороженно смотрит на зашкаливающие ценники на газ и с ужасом ждет начала зимы. И все это на фоне наглядной невменяемости Украины», — отметил Бобров.

Однако США поддерживают риторику властей Украины, пока им это выгодно, поскольку это их излюбленный формат геополитической конкуренции — создание системным проблем всем, кто пробует проводить независимую политику, добавил эксперт.

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