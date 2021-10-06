Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла тайну оранжевого цвета лица экс-президента США Дональда Трампа, передает 5 октября РИА Новости

Twitter навсегда забанил Трампа © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанк Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря.

«Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой», — написала она.

Ранее высказывались предположения, что американский лидер слишком много времени проводит в солярии.

В 2019 году сам Трамп объяснил, что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.