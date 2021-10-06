Гришэм вспомнила, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа, а во время его поездки в Саудовскую Аравию в 2017 году личный помощник Трампа Джон Макэнти не взял с собой косметичку. В результате Трампу пришлось позаимствовать пудру у своего пресс-секретаря.
«Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой», — написала она.
Ранее высказывались предположения, что американский лидер слишком много времени проводит в солярии.
В 2019 году сам Трамп объяснил, что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.