Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины - 19.05.2024 Украина.ру
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Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины
Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины - 19.05.2024 Украина.ру
Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины
Существование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая
2024-05-19T10:39
2024-05-19T10:39
новости
украина
arcelormittal
днепропетровская область
мобилизация
завод
женщины
труд
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По его словам, если украинские власти продолжат мобилизировать сотрудников предприятия, у него не останется достаточно персонала для функционирования."Мы здесь говорим о существовании компании", - заявил Лонгобардо.Чтобы заменить мобилизованных мужчин, завод разработал стратегию привлечения женщин на должности, требующие физической работы. Предприятие разместило по городу билборды с изображением женщин в спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!". Ранее женщин на завод нанимали в основном на административные должности, отметил Лонгобардо.Мужчинам для того, чтобы устроиться на завод, необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (военкомат — Украина.ру), и это отпугивает потенциальных кандидатов.Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков, уточнило руководство "АрселорМиттал Кривой Рог".Лонгобардо утверждает, что заводу пришлось сократить производство, в том числе и стали, которая Украине нужна для защиты объектов энергетики."В конце концов, я думаю, что страна проигрывает", - заявил глава украинского предприятия.Крупнейший металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" находится в городе Кривый Рог Днепропетровской области и работает в составе международной корпорацииArcelorMittal. Предприятие обладает мощностями, рассчитанными на выпуск более 6 миллионов тонн стали в год, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллионов тонн чугуна.
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новости, украина, arcelormittal, днепропетровская область, мобилизация, завод, женщины, труд
Новости, Украина, ArcelorMittal, Днепропетровская область, мобилизация, завод, женщины, труд

Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины

10:39 19.05.2024
 
© РИА Новости . Лев Поликашин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Лев Поликашин
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Существование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая
По его словам, если украинские власти продолжат мобилизировать сотрудников предприятия, у него не останется достаточно персонала для функционирования.
"Мы здесь говорим о существовании компании", - заявил Лонгобардо.
Чтобы заменить мобилизованных мужчин, завод разработал стратегию привлечения женщин на должности, требующие физической работы. Предприятие разместило по городу билборды с изображением женщин в спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!". Ранее женщин на завод нанимали в основном на административные должности, отметил Лонгобардо.
Мужчинам для того, чтобы устроиться на завод, необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (военкомат — Украина.ру), и это отпугивает потенциальных кандидатов.
Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков, уточнило руководство "АрселорМиттал Кривой Рог".
Лонгобардо утверждает, что заводу пришлось сократить производство, в том числе и стали, которая Украине нужна для защиты объектов энергетики.
"В конце концов, я думаю, что страна проигрывает", - заявил глава украинского предприятия.
Крупнейший металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" находится в городе Кривый Рог Днепропетровской области и работает в составе международной корпорацииArcelorMittal. Предприятие обладает мощностями, рассчитанными на выпуск более 6 миллионов тонн стали в год, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллионов тонн чугуна.
 
НовостиУкраинаArcelorMittalДнепропетровская областьмобилизациязаводженщинытруд
 
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