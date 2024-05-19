https://ukraina.ru/20240519/1055153325.html

Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины

Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины - 19.05.2024 Украина.ру

Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины

Существование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая

2024-05-19T10:39

2024-05-19T10:39

2024-05-19T10:39

новости

украина

arcelormittal

днепропетровская область

мобилизация

завод

женщины

труд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102905/63/1029056375_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_2c97dcad9c912e00046a67c34dd897fe.jpg

По его словам, если украинские власти продолжат мобилизировать сотрудников предприятия, у него не останется достаточно персонала для функционирования."Мы здесь говорим о существовании компании", - заявил Лонгобардо.Чтобы заменить мобилизованных мужчин, завод разработал стратегию привлечения женщин на должности, требующие физической работы. Предприятие разместило по городу билборды с изображением женщин в спецодежде со слоганами "Девушки тут реально рулят!". Ранее женщин на завод нанимали в основном на административные должности, отметил Лонгобардо.Мужчинам для того, чтобы устроиться на завод, необходимо сначала зарегистрироваться в территориальном центре комплектования (военкомат — Украина.ру), и это отпугивает потенциальных кандидатов.Чаще всего на заводе мобилизовывают водителей локомотивов, электриков и механиков, уточнило руководство "АрселорМиттал Кривой Рог".Лонгобардо утверждает, что заводу пришлось сократить производство, в том числе и стали, которая Украине нужна для защиты объектов энергетики."В конце концов, я думаю, что страна проигрывает", - заявил глава украинского предприятия.Крупнейший металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" находится в городе Кривый Рог Днепропетровской области и работает в составе международной корпорацииArcelorMittal. Предприятие обладает мощностями, рассчитанными на выпуск более 6 миллионов тонн стали в год, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллионов тонн чугуна.

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, arcelormittal, днепропетровская область, мобилизация, завод, женщины, труд