Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
Удары ВСУ по территории России западным оружием смогут привести к грандиозному обострению между НАТО и Москвой. Такое мнение немецкому изданию Focus высказал 19 мая профессор Инсбрукского университета Герхард Манготта
"Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.
Издание подчеркнуло, что ситуация на Украине настолько тяжелая для Киева, что Вашингтон уже не ставит никаких жестких запретов на использование американского оружия со стороны ВСУ.
В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подстрекает Украину наносить удары по территории России, однако подобные решения власти страны должны принимать самостоятельно, напомнило издание.
Ранее киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым ВСУ могут наносит удары.
Вчера, 12:22Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street JournalКиевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым могут наносить удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона