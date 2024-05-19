Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России - 19.05.2024 Украина.ру
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Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России - 19.05.2024 Украина.ру
Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
Удары ВСУ по территории России западным оружием смогут привести к грандиозному обострению между НАТО и Москвой. Такое мнение немецкому изданию Focus высказал 19 мая профессор Инсбрукского университета Герхард Манготта
2024-05-19T12:07
2024-05-19T12:07
новости
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вооруженные силы украины
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киев
оружие
военная эскалация
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"Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.Издание подчеркнуло, что ситуация на Украине настолько тяжелая для Киева, что Вашингтон уже не ставит никаких жестких запретов на использование американского оружия со стороны ВСУ.В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подстрекает Украину наносить удары по территории России, однако подобные решения власти страны должны принимать самостоятельно, напомнило издание.Ранее киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым ВСУ могут наносит удары.
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, киев, оружие, военная эскалация
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, оружие, военная эскалация

Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России

12:07 19.05.2024
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
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Удары ВСУ по территории России западным оружием смогут привести к грандиозному обострению между НАТО и Москвой. Такое мнение немецкому изданию Focus высказал 19 мая профессор Инсбрукского университета Герхард Манготта
"Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.
Издание подчеркнуло, что ситуация на Украине настолько тяжелая для Киева, что Вашингтон уже не ставит никаких жестких запретов на использование американского оружия со стороны ВСУ.
В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подстрекает Украину наносить удары по территории России, однако подобные решения власти страны должны принимать самостоятельно, напомнило издание.
Ранее киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым ВСУ могут наносит удары.
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Вчера, 12:22
Украина просит США "обозначить цели" для ударов по территории России - The Wall Street JournalКиевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым могут наносить удары Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей Пентагона
 
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