https://ukraina.ru/20240519/1055155309.html

Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России

Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России - 19.05.2024 Украина.ру

Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России

Удары ВСУ по территории России западным оружием смогут привести к грандиозному обострению между НАТО и Москвой. Такое мнение немецкому изданию Focus высказал 19 мая профессор Инсбрукского университета Герхард Манготта

2024-05-19T12:07

2024-05-19T12:07

2024-05-19T12:07

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"Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать", — отметил он.Издание подчеркнуло, что ситуация на Украине настолько тяжелая для Киева, что Вашингтон уже не ставит никаких жестких запретов на использование американского оружия со стороны ВСУ.В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подстрекает Украину наносить удары по территории России, однако подобные решения власти страны должны принимать самостоятельно, напомнило издание.Ранее киевские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с просьбой обозначить цели на территории России, по которым ВСУ могут наносит удары.

https://ukraina.ru/20240518/1055146297.html

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