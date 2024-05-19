Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию
Второю по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" на Украине уничтожили ВС России. Об этом 19 мая сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель"
Российские бойцы нанесли удар по компрессорному цеху, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище, уточняется в сообщении.
Пораженный объект находился во Львовской области.
Уничтожение этого объекта инфраструктуры не повлияет на транзит российского газа из России в Европу, но для Украины создаст проблемы при формировании резервов газа для зимнего отопительного сезона, полагают российские эксперты в области энергетики.
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