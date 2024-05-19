Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию - 19.05.2024 Украина.ру
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Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию
Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию - 19.05.2024 Украина.ру
Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию
Второю по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" на Украине уничтожили ВС России. Об этом 19 мая сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель"
2024-05-19T16:13
2024-05-19T16:13
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Российские бойцы нанесли удар по компрессорному цеху, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище, уточняется в сообщении.Пораженный объект находился во Львовской области.Уничтожение этого объекта инфраструктуры не повлияет на транзит российского газа из России в Европу, но для Украины создаст проблемы при формировании резервов газа для зимнего отопительного сезона, полагают российские эксперты в области энергетики.
https://ukraina.ru/20240514/1055045027.html
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новости, украина, европа, россия, газ, инфраструктура, уничтожение
Новости, Украина, Европа, Россия, газ, инфраструктура, уничтожение

Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию

16:13 19.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Второю по мощности в Европе газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" на Украине уничтожили ВС России. Об этом 19 мая сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель"
Российские бойцы нанесли удар по компрессорному цеху, который обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище, уточняется в сообщении.
Пораженный объект находился во Львовской области.
Уничтожение этого объекта инфраструктуры не повлияет на транзит российского газа из России в Европу, но для Украины создаст проблемы при формировании резервов газа для зимнего отопительного сезона, полагают российские эксперты в области энергетики.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 07:29Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны. Газ для Европы из Норвегии, английская нефть в Арктике и РоссияРоссия обнаружила огромные запасы нефти и газа в Антарктике. Большая их часть сосредоточена в районах, на которые претендует Британия, а также её непосредственные конкуренты в регионе — Аргентина и Чили
 
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