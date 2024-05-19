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Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты - 19.05.2024 Украина.ру
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News
2024-05-19T13:32
2024-05-19T13:32
2024-05-19T14:15
новости
германия
украина
крым
"taurus"
великобритания
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При этом Шэппс призвал Берлин пересмотреть данную политику.По словам министра, Великобритания считает Крым частью Украины и поэтому не возражает против нанесения по нему ракетных ударов. Он напомнил, что некоторые государства сначала выступали против атак на Крым, но потом последовали примеру Британии и изменили мнение.Шэппс добавил, что ему хотелось бы, чтобы Германия сняла ограничения на удары по Крыму и передала Украине дальнобойные ракеты.При этом глава британского оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая над территорией Крыма силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, украина, крым, "taurus", великобритания
Новости, Германия, Украина, Крым, "Taurus", Великобритания
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
13:32 19.05.2024 (обновлено: 14:15 19.05.2024)
Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News
При этом Шэппс призвал Берлин пересмотреть данную политику.
По словам министра, Великобритания считает Крым частью Украины и поэтому не возражает против нанесения по нему ракетных ударов. Он напомнил, что некоторые государства сначала выступали против атак на Крым, но потом последовали примеру Британии и изменили мнение.
Шэппс добавил, что ему хотелось бы, чтобы Германия сняла ограничения на удары по Крыму и передала Украине дальнобойные ракеты.
При этом глава британского оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая над территорией Крыма силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник.