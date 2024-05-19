https://ukraina.ru/20240519/1055157537.html

Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты

Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты - 19.05.2024 Украина.ру

Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты

Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News

2024-05-19T13:32

2024-05-19T13:32

2024-05-19T14:15

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При этом Шэппс призвал Берлин пересмотреть данную политику.По словам министра, Великобритания считает Крым частью Украины и поэтому не возражает против нанесения по нему ракетных ударов. Он напомнил, что некоторые государства сначала выступали против атак на Крым, но потом последовали примеру Британии и изменили мнение.Шэппс добавил, что ему хотелось бы, чтобы Германия сняла ограничения на удары по Крыму и передала Украине дальнобойные ракеты.При этом глава британского оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая над территорией Крыма силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник.

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новости, германия, украина, крым, "taurus", великобритания