Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты - 19.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240519/1055157537.html
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты - 19.05.2024 Украина.ру
Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News
2024-05-19T13:32
2024-05-19T14:15
новости
германия
украина
крым
"taurus"
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589770_0:61:780:500_1920x0_80_0_0_c5025dcc4997c949feff119598ede0b8.jpg
При этом Шэппс призвал Берлин пересмотреть данную политику.По словам министра, Великобритания считает Крым частью Украины и поэтому не возражает против нанесения по нему ракетных ударов. Он напомнил, что некоторые государства сначала выступали против атак на Крым, но потом последовали примеру Британии и изменили мнение.Шэппс добавил, что ему хотелось бы, чтобы Германия сняла ограничения на удары по Крыму и передала Украине дальнобойные ракеты.При этом глава британского оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая над территорией Крыма силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник.
германия
украина
крым
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053589770_113:0:780:500_1920x0_80_0_0_016ea0254f4fc0e005c1d5f1641fd63d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, крым, "taurus", великобритания
Новости, Германия, Украина, Крым, "Taurus", Великобритания

Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты

13:32 19.05.2024 (обновлено: 14:15 19.05.2024)
 
© faz.net
© faz.net
Читать в
Дальнобойные ракеты Taurus Германия не хочет передавать Украине из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по Крыму. Об этом 19 мая заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс телеканалу Sky News
При этом Шэппс призвал Берлин пересмотреть данную политику.
По словам министра, Великобритания считает Крым частью Украины и поэтому не возражает против нанесения по нему ракетных ударов. Он напомнил, что некоторые государства сначала выступали против атак на Крым, но потом последовали примеру Британии и изменили мнение.
Шэппс добавил, что ему хотелось бы, чтобы Германия сняла ограничения на удары по Крыму и передала Украине дальнобойные ракеты.
При этом глава британского оборонного ведомства отказался отвечать на вопрос о том, следует ли Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на признанной на международном уровне территории РФ.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая над территорией Крыма силы ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник.
 
НовостиГерманияУкраинаКрым"Taurus"Великобритания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Во Львовской области ВС России уничтожили вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию
15:55В Госдуме прокомментировали массирование налеты украинских БПЛА на Краснодарский край
15:25Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев
14:51Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
14:32Лавров: Киеву пора признать реалии на земле, а Западу - перестать приносить Украину в жертву
13:32Британия считает Крым Украиной, поэтому по нему бить можно. Германию призвали поставлять Киеву ракеты
13:24Почему США перестали быть дойной коровой, а Европа разворачивается в сторону России – Ищенко
13:19"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается
13:15Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
13:04Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию
12:07Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
12:00Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов
11:42В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура
11:13Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
10:55Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
10:39Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины
10:04За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
09:43Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации
09:41Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
09:23Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
Лента новостейМолния