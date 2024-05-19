https://ukraina.ru/20240519/1055157852.html

Лавров: Киеву пора признать реалии на земле, а Западу - перестать приносить Украину в жертву

Лавров: Киеву пора признать реалии на земле, а Западу - перестать приносить Украину в жертву - 19.05.2024 Украина.ру

Лавров: Киеву пора признать реалии на земле, а Западу - перестать приносить Украину в жертву

Западу пора приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая телеканалу Россия-1"

2024-05-19T14:32

2024-05-19T14:32

2024-05-19T14:32

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При этом украинским властям пора признать реалии на земле, сказал министр."Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям", — сказал Лавров в видео, которое журналист телеканала Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.В интервью с главой российской дипломатии Зарубин упомянул о недавних словах президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что в Европе опасаются расширения российской военной инфраструктуры на Запад."Если у них (у стран Запада— Ред.) получится, пускай расслабятся", — прокомментировал эти слова Лавров. Он добавил, что Россия понимает все имеющиеся у нее возможности при всех сценариях развития ситуации вокруг Украины.

https://ukraina.ru/20240519/1055157537.html

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новости, сергей лавров, украина, россия, запад, эммануэль макрон