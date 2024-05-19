https://ukraina.ru/20240519/1055156537.html

"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается

"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается - 19.05.2024 Украина.ру

"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается

…В Мариуполе я невольно стал свидетелем разговора волонтеров, молодых ребят и девчонок из Донецка, которые обсуждали какой-то конкурс. Девушка восторженно рассказывала: "Все танцевали до упаду, но победила моя мама! Красавичка!"

2024-05-19T13:19

2024-05-19T13:19

2024-05-19T13:19

мариуполь

донбасс

россия

петр порошенко

азовсталь

мнения

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И в этом милом и несколько необычном слове было все: и нежность, и гордость, и уверенность, что так и должно быть. Что люди должны танцевать, а не воевать. И раз уже танцуют, значит и живут, привыкая к миру.***Волонтеры же помогали прошедшему в Мариуполе 14 – 18 мая 2024 года VI Международному мультикультурному фестивалю "Звезды над Донбассом-24". Он собрал на берегу Азовского моря приехавших из всей России писателей и поэтов, музыкантов и режиссеров, бардов и фотографов, издателей и художников. В общем, творческих личностей, которым важно и себя показать, и на других посмотреть, и опытом поделиться, сравнив со своим и обхаяв при случае чужие успехи, что тоже немало поощряет раскрытие способностей.Такой фестиваль в Мариуполе, проводящийся с 2019 года, – вещь нужная и крайне полезная. Она привлекает в Донбасс творческие силы из России и вовлекает в общероссийский контекст творцов и мастеров Донбасса, которых там великое множество: край богат на таланты.Итогом этого мероприятия стало учреждение Общероссийской общественной организации "Всероссийская ассоциация творческих деятелей "Россия. Образ будущего" (проще – АТД, Ассоциация творческих деятелей). Смысл ее задач выражен в декларации: кооперация идей и возможностей между различными видами искусств, распространение знаний, творческих навыков и ценностных установок, продвижение и развитие русской культуры, ее успехов и достижений, противодействие антироссийской пропаганде, патриотическое воспитание молодежи и т. д. и т. п.И если осуществится хоть что-то из задуманного, то тогда и пройдет объявленная главной задачей спецвоенной операции (СВО) денацификация. Новый образ будущего России – это тот манок возможностей и смыслов, который должен вырвать и новые территории, и всю остальную Украину из лап неонацизма, который является сегодня образом настоящего.Огромные массивы людей уже нуждаются и будут нуждаться в освобожденной Украине в идеологический перековке и мировоззренческой переориентации не только в принудительно-приказном порядке. Мирное сотрудничество и сотворчество – лучший пример.Но подводных рифах для АТД было сказано уже при ее учреждении – противодействие центра, вызванное завистью "старших товарищей", привыкших быть покойниками на любых похоронах и женихами на любой свадьбе, которые остаются как бы не у дел. И которые могут сказать: "А где же здесь мы?".Но фестиваль был проведен уже шестой раз, и создатели АТД уверены, что им тоже повезет. И как говорится, флаг им в руки. Ибо вещь, повторяю, очевидно и откровенно полезная.***Участие в фестивале -- фактически моя первая длительная поездка на новые территории, ушедшие в Россию по зову русского мира и в результате спецвоенной операции (СВО): Урзуф, Мариуполь, Саур-Могила на Донецком краже.Впечатлений – море. Они по большей части визуальны и неглубоки, как Азовское море или как путевые заметки непрофессионала. Для фундаментальных выводов времени нужно воз и маленькую тележку, а не пять дней, но все же вспоминать есть что.***Главное из увиденного – восстановление Мариуполя, некоторые районы которого во время боев в феврале-мае 2022 года были превращены в сплошные руины. И вот теперь город вылущивается из этих руин, как статуя в руках опытного скульптора освобождается от лишнего камня или как отлитое металлическое изделие -- от глиняных форм.Уже построены целые новые кварталы и отреставрированы нужные жилые дома и административно-бизнесовые здания, между которыми страшными руинами, оскорбляющими здравый смысл в первую очередь, еще ждут своей очереди искореженные постройки. И исторические здания с определенной архитектурной ценностью и обычные жилые дома, которые можно безболезненно восстановить.Жилищная проблема в Мариуполе постепенно решается, но вот системной и отлаженной торговли недвижимостью нет. И потому, как рассказывают местные жители, ценовая политика скачет, как обезумевшая лошадь, одичавшая без хозяина – могут такое завернуть, что Москва позавидует.А новые кварталы выглядят жилыми только вечером, когда зажигаются огни в квартирах. И немного. Как нам рассказали, лишившиеся жилья мариупольцы нашли себе новое пристанище кто где и там живут, копя средства на то, чтобы въехать в полученное жилье полноценно – там ведь кроме хорошо отделанных стен нет ничего. Кто смог обзавестись новым хозяйством – тот и въехал.И, конечно, кроме разрушенной и уже многими описанной "Азовстали", как некий страшный и огромный артефакт той войны высится некогда модерновое здание ЦУМа, сейчас разбитой в хлам, стоит только остов с разметанными в хлам внутренностями. От ЦУМа убрали мусор только с тротуара и проезжей части, а все остальное – под крышей с разбитыми межэтажными перекрытиями и мертвыми эскалаторами, прилавками, стендами с было красотой.Власти города, говорят, ждут инвестора, что взял все на себя и обустроил, увидев, что там есть после войны. Может, попадется такой, что больше никогда не будет инвестировать в войну. Если на это расчет, то он совершенно правильный…***Впечатляет и построенное совершенно новое Нахимовское училище в Мариуполе. Неподалеку море, ухоженная смотровая площадка на море, охраняемая макетом-памятником сторожевому катеру. Рядом уже копошащийся работой морской порт, в акватории которого еще видна труба-мачта затопленного судна, загораживающего вход в порт.Но в Нахимовском есть все, даже свой маяк под Андреевским флагом. А значит, скорее всего, уже 1 сентября сего года появятся и нахимовцы, и жизнь города обретет новые положительные нюансы.***Цены на еду в магазинах я комментировать не берусь – не очень в этом разбираюсь, но местные говорят: "Дороговато". Посетив же, как оказалось, самый дорогой и шикарный ресторан Мариуполя "Sky" (Небо), могу сказать, что ничего заоблачного я там не увидел, но было очень вкусно, уютно и шикарно. И что характерно -- кроме нас, московских журналистов, там были местные посетители. И даже если он заезжие командировочные, как мы, или местные денежные барыги с тугой мошной, все равно хорошо, что и этот сегмент жизни возрождается. Кроме зависти, появляется, может появиться еще и стимул к чему-то стремится.А в обычной столовой меня поразили установочные надписи – "Ну очень вкусные блюда" и "Счастье есть" (в смысле: и вообще есть, и покушать – тоже счастье).Я спросил:- А можно мне немного счастья прикупить? И где?- Ой, сами бы прикупили, если б знали.., -- дружно и весело ответили почти в один голос женщины на раздаче и на кассе.А еда действительно была вкусной, и кофе -- хорош. А главное – столовая засвидетельствовала предпринимательскую жилку ее хозяев. Она была расположена возле импровизированной автостанции, откуда уходят автобусы по области, по всему Донбассу и даже в Москву. А значит, посетители есть всегда.Главный же автовокзал в Мариуполе разбит, и восстанавливать его никто не торопится. Похоже, руки и деньги на восстановление пока не доходят. Автостанции разбросаны по городу, и это не очень удобно. Но добраться к ним несложно – по городу вполне прилично и регулярно ходит общественный транспорт.***Из негативных впечатлений. Фестиваль шел своим чередом, практически не затрагивая жизнь Мариуполя, в котором, кроме специально оповещенных представителей администрации и части студентов, жители не знали о его существовании и с удивлением рассматривали людей на улицах со с одинаковыми бейджиками. Устроители таинственность объяснили просто: по соображениям безопасности. Типа могли прилететь ракета или дрон, если неонацисты захотели бы испортить праздник. Несмотря на то, что по этим регионам Донбасса не прилетало давно.И как нам рассказали местные жители, вот эта отмазка – "по соображениям безопасности" -- является главным оправданием всех возможных провалов и неуспехов. Это универсальная отмазка, позволяющая властям уходить от многих решений и проблемных вопросов: дескать, сделать нельзя, вы же видите -- есть опасность.Но опасность есть еще и в том, что частые ссылки на нее, притупляют готовность противостоять угрозам. И когда действительно прилетает, то к этому никто не готов. Прилетает обязательно в бардак и очковтирательство. Как в истории с мальчиком, который все время лживо пугал всех криком "Волки", и когда волки действительно пришли всех пожрать, а пацан закричал привычное, то ему не поверили, и волки неслабо отужинали.***Вторая проблема всей ЛДНР -- это букет из коррупции, воровства и нецелевого использования выделяемых Россией средств, который ведет к тоже губительному очковтирательству и обману.Завотделом комплектования Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г. Мариуполя" (МБУК ЦГС) Нина Матусова с горечью рассказала о возможной гибели открытой еще в 1904 году старейшей Центральной городской библиотеки имени Владимира Короленко. Ее старое здание отобрали у библиотечных как бы для ремонта и отселили в другое помещение. Сказали, что на время.И когда ремонт в старом здании закончился, то оказалось, что там создали совсем другое учреждение, некий хаб для нуворишей и для новых дел. А потом пришли и во временное убежище библиотеки и попросил убраться оттуда, мол, временно же приютили. "Где будет библиотека, теперь не знает никто", -- сказала мне г-жа Матусова.А действительно очень хотелось бы это знать, потому что деньги на ремонт и библиотеки выделала Ленинградская область, а власти Мариуполя уже неоднократно и пафосно отчитывались, как они "бдят о культуре". Даже в СМИ Ленинградской области об этом говорили, а получается, что врали… Кому?Вот местные жители и говорят, что с коррупцией в городе борются, но она – как треск и шорох тараканов под спудом. Они невидимы, только слышны, но подтверждение этой тараканьей коррупции налицо повсюду: исчезновение любых сумм в неизвестном направлении, несделанное обещанное, недовыполненные вовремя планы.***Еще больше очковтирательство поразило меня по пути домой на центральном вокзале в Луганске, где тоже все до хрипоты искричались о заботе о человеке. А нет никакой заботы, оказывается, даже самой элементарной.В огромном вокзале, куда прибывают транзитные пассажиры со своим мелкими нуждами, нет… туалета. Для обычных людей, видимо. Прибудь туда кто-нибудь проверяющий из Москвы, например, для того, чтобы "замочить кого-нибудь в сортире", его бы не послали за тридевять земель. А вот обычных людей посылают на два этажа в них, в платный сортир почти в километре от вокзала.И если молодые по нужде еще как-то справляются, то можно представить, что случается с бабушками и дедушками, которым тоже ничто человеческое не чуждо. Им добраться в такую даль за короткое время стоянки автобусов практически нереально.А сам сортир – это вообще ретро-шедевр СССР или независимой Украины в наши дни. Чего стоят одни неработающие писсуары, все до единого замотанные в черно-грязный целлофан еще, кажется, президентом Петром Порошенко, обещавшим жителям Донбасса всякие ужасы, и посадочные места типа "очко в полу", обрамленные таким же грязным чугуном.И я не совсем понял, почему на здании рядом с отхожим местом находится непонятное здание под ярко светящейся в темноте вывеской Дом молодежи с припиской "Пространство от Росмолодежи" и почему-то двумя надписями "Россия – моя история". Циничненько и невольно символичненько так получилось для стариков от молодых, почти как "не сделал дело – умри смело".И было всего около 9 часов вечера. "А что вы хотели? Пассажиров нет, они скоро закрываются…", -- сказали мне равнодушные водители. Но жизнь-то идет своим чередом.В Луганске, кстати, тоже. Из окна автобуса увидел, что в город пришла магазинная сеть "Spar". И есть кафе, как оказалось, кавказской кухни с удивительным названием "Бык да баран". Звучит-то как космически, почти Альдебаран! И туалеты там, надеюсь, есть.***А вершина моих впечатлений – это посещение памятника защитникам Донбасса на Саур-Могиле, отреставрированного на средства из резервного фонда президента России. Это однозначно центр силы и место сборки современного шахтерского края, вернувшегося в родную гавань.Встречает посетителей памятник Олегу Гришину с позывным "Медведь", который в июле 2014-го защищал эту вне всякого сомнения, главную высоту региона: возьми ее неонацисты – многим окрестным населенным пунктам пришлось бы несладко.Но взвод "Медведя", всего несколько человек, принял бой с не менее шестидесятью единицами бронетехники (более половины — танки) и до шестью сотнями неонацистской пехоты. Медведь смог так организовать оборону и корректировку огня артиллерии ополчения, вызывая огонь на себя, что атака была отражена с большими потерями для нападающих. Но сам командир погиб.Сейчас выжившие побратимы узнают его в склоненной фигуре и несут к нему цветы. Равно как и двум аллеям героев, защитившим Донбасс. Справа – в 1941-1945 годах, слева – в 2014-2022 годах.А какой умопомрачительный круговой вид открывается с вершины! Хочет кричать от красоты и восторга. До слез, до кома в горле, до разрыва аорты. Это великая и красивая земля для людей, которые умеют ее ценить и защищать, чтобы жить счастливо.Фото: https://ic.pics.livejournal.com/kerrangjke/31077482/31111/31111_900.jpgПамятник был отреставрирован в 2022 году, когда началась новая война -- СВО, которая однозначно закончится нашей победой, но не совсем понятно, когда. И все мы решили, что главное, чтобы в датах "2014-2022", может, изменилась последняя цифра "2", ни в коем случае не предпоследняя. Донбасс, люди в там и по всей России устали от войны и хотят скорейшей победы.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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мариуполь, донбасс, россия, петр порошенко, азовсталь, мнения