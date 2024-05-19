https://ukraina.ru/20240519/1055152188.html

Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов

Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов - 19.05.2024 Украина.ру

Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов

Год назад на польском телевидении продемонстрировали карту Украины, которая была разделена на несколько частей. Карта наделала много шума, активно обсуждалась в самой Украине, где неожиданно осознали, что страну "союзнички" уже поделили без участия в том разделе украинцев.

2024-05-19T12:00

2024-05-19T12:00

2024-05-19T12:01

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Эта карта появилась не случайно, но сам раздел был придуман не поляками. Поляков интересует только одна из частей.Планы польских "союзников"Полякам просто не терпится. Вот они и клацнули зубами, в очередной раз немного поторопившись.Как известно, некоторые части сегодняшней Украины даже по Конституции Польши принадлежат Польше."Кресы всходни", то есть территории восточные. Они включают в себя несколько областей западной Украины, в том числе "польский город Львов".Польша сделала предварительный шаг ещё раньше, два года тому назад. Тогда на Украине, под давлением США и Британии, были приняты законы о польских чиновниках и полиции, которым давались такие же права, что и гражданам Украины."Гиена Европы" (по весьма точному определению этой страны Черчиллем) изготовилась к прыжку на "кресы всходни".Всё пошло не по их плану. Однако Польша продолжает сидеть в засаде и ждать. Тот польский политик, который вернёт Польше её восточные территории, станет героем нации на века. Разногласий тут нет, все политические партии едины, все горят желанием откусить кусок Украины.Но та самая картинка разработана была не в Польше (хотя польские такие планы, безусловно, тоже есть).Планы ЦРУ: оккупация УкраиныКарты польского телевидения совпадают с картами, которые были созданы в ЦРУ ещё в 1957 году.Специальные отделы работали над тем, чтобы засылать на территорию Советской Украины диверсантов. Готовились и к возможной оккупации Украины.Звучит невероятно, но это так.Уже тогда бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции занимались планированием оккупации части территории СССР.Диверсии должны были осуществлять украинские националисты, "вояки УПА"* и прочие отщепенцы, которые ушли вместе с гитлеровцами и впоследствии сдались союзникам на Западе. Оккупация осуществлялась бы силами армии США, там тоже предполагались специальные подразделения из украинских националистов.Украина была поделена на зоны, которые оценивались с точки зрения лояльности и не лояльности оккупационной власти.Учитывалась история местности, экономическое положение, этнический состав, религия. Доклад был подготовлен специалистами Джорджтаунского университета.Интересно то, насколько разными видели аналитики ЦРУ части Украины. Насколько отличались и отличаются области Украины по большинству параметров.Цель анализа была такая:Оценить степень сопротивления населения оккупации и готовность служить в местных органах оккупационной власти. Попросту говоря, где будет проще набрать потенциальных полицаев.Оценить антисоветские настроения в обществе. Возможность поддержки армии США. Возможность вооруженных восстаний. Причем как антисоветских, так и антиамериканских.Доклад ЦРУ назывался "Факторы сопротивления и зоны действия специальных сил. Украина".Сразу надо сказать: выводы американских специалистов в некоторых моментах сомнительны.Но нас же интересуют не столько их оккупационные планы прошлого, сколько раздел Украины на зоны по различным признакам.Всего таких зон было выделено 12.Каковы же они и почему их выделяли американцы?Исторические факторыОсновные факторы, которые американцы принимали во внимание:Этнический состав населения.Поведение населения во время гражданской войны.Партизанское движение и уровень сопротивления немецко-фашистским захватчикам в 1941 - 1944.Количество антисоветских протестов в 40 и 50 годы.Результаты исследования были поразительными. Они прекрасно коррелируются с теми электоральными предпочтениями, которые демонстрировали жители областей Украины во время выборов (когда они на Украине на самом деле хотя бы частично демократично происходили, до 2014 года).И также они показывают, в какой степени Украина была буквально сшита из лоскутков. Страна, созданная волей Ленина и Сталина из осколков других империй и территорий России.Двенадцать частей УкраиныВ первую очередь, выделены абсолютно нелояльные к оккупационным властям зоны.Это Крым и Донбасс. Там живет пророссийское население. У диверсантов на этих территориях - ноль шансов. Оккупационные власти столкнутся с вооружёнными восстаниями населения против них.Даже при том, что украинцев здесь было 35 процентов, против Советской власти они выступать не собирались. Причина: высокий уровень промышленного развития территорий Луганской (тогда Ворошиловградской) и Донецкой (тогда Сталинской) областей.Население пророссийское, поддерживают Советскую власть.Они, как написано в докладе, "считают себя жителями российского острова в украинском море и идентифицируют себя с советской властью."В Крыму исторически население считало себя русскими, уровень сопротивления оккупации был бы очень высоким."У населения нет настроений против режима и они вряд ли будут помогать специальным силам."Одесса и Одесская область признавались тогда также непригодными для оккупации. Хотя в селах поддержка всё-таки возможна, так как есть переселенцы с западной Украины.Зона северная, область от Чернигова до Харькова, вся Харьковская область. Поддержка диверсий будет крайне незначительная. Но всё-таки она возможна в сельских районах. Кое-где, иногда, порой. Но в принципе для диверсанта и оккупанта пребывание на землях Харьковской области было бы очень некомфортным. Даже несмотря на этнический состав: в области проживало много украинцев. В том числе переселенцы с Западной Украины.Надо сказать, что везде зоной лояльности к оккупантам определяются в докладе сельские районы. В городах рабочий класс оккупацию не поддержал бы.Херсонская и Николаевская области признавались частично пригодными для диверсий и оккупации. Причина: много переселенцев из Западной Украины. Сюда переселились 500.000 человек.Запорожская и Днепропетровская области, Павлоград и Кривой Рог признавались частично пригодными для диверсантов и оккупантов, но только в сельской местности.Также Полтавская, Черниговская, Сумская, Кировоградская и часть Винницкой области являются частично пригодными.Так считали в США в 1957 году, основываясь на истории Гражданской войны.В 1918-1920 на этих территориях охотно признавали власть националистических, а по сути - оккупационных режимов. Гетмана Скоропадского, например, который был просто ширмой для немецкой армии, занявшей Киев.Но в годы Отечественной войны здесь развивалось партизанское движение, население боролось против фашистов. Поэтому оккупация США этой земли не очень будет приветствоваться жителями.Киевская, Житомирская, Черкасская и Хмельницкая области - также частично пригодны для диверсий. По крайней мере, умеренную поддержку оккупанты на этих территориях ожидали.Причины. В своё время население этих мест активно выступало против коллективизации.И конечно, вся Западная Украина - самая лояльная зона для диверсантов и оккупантов.Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области - вот те местности, где предполагаемый диверсант мог бы чувствовать себя как дома. Но это и зона польских интересов, кстати. Это и есть "кресы всходни".Хорошей зоной считалась Волынь, родина УПА*. Они активно истребляли поляков и евреев во время Отечественной войны. Это американцы считали хорошим признаком.Зона признана самой лояльной к оккупации США. Но тут оставалось много поляков. Как они себя поведут, когда украинские националисты получат власть? Вряд ли будут очень рады.И наконец, "серые зоны".Закарпатье, где проживало много венгров.Черновцы, где много бывших жителей Румынии.Как поведёт себя население этих территорий, было непонятно.Где делать плацдарм?Также непонятно было аналитикам, где проводить диверсии. Что, грубо говоря, взрывать?Взрывать в городах, даже на Западной Украине, бессмысленно. Рабочий класс поддерживал Советскую власть. А в сельской местности, особенно на западе, где, по образному выражению одного украинского депутата, растут только "буряки и смереки" (буряки и сосны) - нечего взрывать. Какие возможны диверсии?Поэтому было признано целесообразным на Западной Украине сделать плацдарм. Там высаживается американский десант, заходят оккупационные войска. После этого все коммуникации, железнодорожные пути быстро перерезаются. И оттуда уже можно осуществлять диверсионные операции в других регионах Украины.Целью было уничтожение инфраструктуры страны.Первое место высадки - Карпаты. Здесь были месторождения газа и калия. Здесь могли также сохраняться небольшие отряды будущих помощников оккупантов - бандеровцев.Второй плацдарм - город Львов. Во Львове находятся железнодорожные пути, которые соединяют Украину со странами Восточной Европы.Третий плацдарм - Волынь.С Волыни оккупационная армия США должна была отправиться на Житомир и Киев.Страна-ХимераВот такие были планы США в 1957 году. Планы эти практически не изменились, только "оккупационные власти" выглядят сегодня немного по другому. Как Скоропадский при немцах, так сейчас Зеленский при американцах и британцах.Все, что казалось невероятным, по сути, осуществилось: и оккупация половины страны, и диверсии в других регионах. И "плацдарм" почти совпадает.Интересно, что деление Украины на зоны оказалось настолько точным.И конечно, возникает вопрос: зачем американцы - те, кто управляет информационной политикой на Украине, постоянно продвигают лозунг "Украина единая". Если им давным-давно известно, и у них в университетах преподается, что Украина совершенно не единая.Страна - химера, сшитая из кусочков.Никакой "единой Украины" не было, и нет. В США об этом прекрасно знали. И не только знали, но и тщательно анализировали.Единственное, что вызывает большие сомнения в том докладе ЦРУ: якобы безоговорочная поддержка американской оккупации в центральной и даже на западной Украине. Всё-таки вряд ли американцы нашли бы там полную и безоговорочную поддержку населения.Но выход был найден уже в наши дни. Абсолютно компрадорская элита Украины является ширмой, за которой расположилась оккупационная власть.О том, как ЦРУ и другие спецслужбы США держат под контролем население Запада, читайте в статье Павла Котова Тотальная слежка и цензура. Как соцсети и IT-гиганты прислуживают американской разведке*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, польша, артем скоропадский, ленин, иосиф сталин, цру, советская власть