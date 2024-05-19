Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины. Об этом 19 мая сообщило немецкое издание Bild am Sonntag
До этого Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро, но эти средства уже израсходованы.
Издание сообщает, что правительство в июне рассмотрит заявку министерства обороны и, скорее всего, одобрит ее.
Тем временем министерство финансов Германии выступило за дальнейшее финансирование Украины.
"Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Германия в настоящее время занимает второе место в мире по объемам военной помощи Киеву. Первое место занимают США.
14 мая, 04:00Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУФранции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев