https://ukraina.ru/20240519/1055153790.html

Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине

Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине - 19.05.2024 Украина.ру

Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины. Об этом 19 мая сообщило немецкое издание Bild am Sonntag

2024-05-19T10:55

2024-05-19T10:55

2024-05-19T10:55

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До этого Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро, но эти средства уже израсходованы.Издание сообщает, что правительство в июне рассмотрит заявку министерства обороны и, скорее всего, одобрит ее.Тем временем министерство финансов Германии выступило за дальнейшее финансирование Украины."Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году", - говорится в сообщении ведомства.Напомним, что Германия в настоящее время занимает второе место в мире по объемам военной помощи Киеву. Первое место занимают США.

https://ukraina.ru/20240514/1055044077.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, борис писториус, военная помощь, финансирование