Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине - 19.05.2024 Украина.ру
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Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине - 19.05.2024 Украина.ру
Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины. Об этом 19 мая сообщило немецкое издание Bild am Sonntag
2024-05-19T10:55
2024-05-19T10:55
новости
германия
украина
борис писториус
военная помощь
финансирование
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До этого Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро, но эти средства уже израсходованы.Издание сообщает, что правительство в июне рассмотрит заявку министерства обороны и, скорее всего, одобрит ее.Тем временем министерство финансов Германии выступило за дальнейшее финансирование Украины."Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году", - говорится в сообщении ведомства.Напомним, что Германия в настоящее время занимает второе место в мире по объемам военной помощи Киеву. Первое место занимают США.
https://ukraina.ru/20240514/1055044077.html
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новости, германия, украина, борис писториус, военная помощь, финансирование
Новости, Германия, Украина, Борис Писториус, военная помощь, финансирование

Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине

10:55 19.05.2024
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
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Министр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины. Об этом 19 мая сообщило немецкое издание Bild am Sonntag
До этого Германия выделила Киеву 7,1 млрд евро, но эти средства уже израсходованы.
Издание сообщает, что правительство в июне рассмотрит заявку министерства обороны и, скорее всего, одобрит ее.
Тем временем министерство финансов Германии выступило за дальнейшее финансирование Украины.
"Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Германия в настоящее время занимает второе место в мире по объемам военной помощи Киеву. Первое место занимают США.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 04:00
Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУФранции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
 
НовостиГерманияУкраинаБорис Писториусвоенная помощьфинансирование
 
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