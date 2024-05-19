За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ - 19.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240519/1055152804.html
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ - 19.05.2024 Украина.ру
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
После того, как 20 мая официально закончится пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, его могут обвинить в подрыве демократии в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной The Washington Post 19 мая
2024-05-19T10:04
2024-05-19T10:04
новости
украина
владимир зеленский
андрей ермак
киев
the washington post
президент украины
полномочия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052923101_0:11:1043:598_1920x0_80_0_0_428d78bed037f09ccdada8bc7382a3c0.jpg
Издание напоминает, что конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения."Но пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии, захватив контроль над СМИ, оттеснив критиков и соперников и возвысив (Андрея) Ермака, своего неизбранного друга, над карьерными государственными служащими и дипломатами", - пишет газета.Уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе из-за действий главы его офиса Андрея Ермака, рассказал изданию один из украинских политиков на условиях анонимности.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Режим в Киеве предпочел не проводить выборы, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ukraina.ru/20240518/1055145881.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052923101_101:0:1028:695_1920x0_80_0_0_7699da0b72cf277344cbb4731aa583ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, киев, the washington post, президент украины, полномочия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Киев, The Washington Post, президент Украины, полномочия

За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ

10:04 19.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
После того, как 20 мая официально закончится пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, его могут обвинить в подрыве демократии в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной The Washington Post 19 мая
Издание напоминает, что конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения.
"Но пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии, захватив контроль над СМИ, оттеснив критиков и соперников и возвысив (Андрея) Ермака, своего неизбранного друга, над карьерными государственными служащими и дипломатами", - пишет газета.
Уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе из-за действий главы его офиса Андрея Ермака, рассказал изданию один из украинских политиков на условиях анонимности.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Режим в Киеве предпочел не проводить выборы, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 11:24
Зеленский ожидает несколько волн российского наступления на Украине - AFPВладимир Зеленский считает наступление ВС РФ в Харьковской области только первой волной. Об этом президент Украины заявил французскому агентству Франс Пресс (AFP)
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакКиевThe Washington Postпрезидент Украиныполномочия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19"Моя мама – красавичка!" Жизнь в Донбассе возрождается и продолжается
13:15Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
13:04Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию
12:07Серая зона с риском эскалации. Немецкие СМИ рассказали, что будет, если ВСУ ударят по России
12:00Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантов
11:42В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура
11:13Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
10:55Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине
10:39Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию Украины
10:04За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
09:43Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации
09:41Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
09:23Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
08:40Западная Украина за минувшую неделю: Убийство уклониста в Закарпатье и "табачная ротация" во Львове
08:09Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против России
07:39Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ
07:20Журналист: Байден хочет завещать проект "Украина" как вечный заработок
07:00"Да сколько можно?". Что заявил Макаревич* "Зеленскому" в телефонном разговоре
06:40Адекватно оценивать: что пишут американские политологи, когда Байден не видит
06:21В Минске озвучили исход СВО, который исключит прямую войну России и Запада
Лента новостейМолния