https://ukraina.ru/20240519/1055152804.html

За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ

За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ - 19.05.2024 Украина.ру

За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ

После того, как 20 мая официально закончится пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, его могут обвинить в подрыве демократии в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной The Washington Post 19 мая

2024-05-19T10:04

2024-05-19T10:04

2024-05-19T10:04

новости

украина

владимир зеленский

андрей ермак

киев

the washington post

президент украины

полномочия

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Издание напоминает, что конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения."Но пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии, захватив контроль над СМИ, оттеснив критиков и соперников и возвысив (Андрея) Ермака, своего неизбранного друга, над карьерными государственными служащими и дипломатами", - пишет газета.Уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе из-за действий главы его офиса Андрея Ермака, рассказал изданию один из украинских политиков на условиях анонимности.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Режим в Киеве предпочел не проводить выборы, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

https://ukraina.ru/20240518/1055145881.html

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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, киев, the washington post, президент украины, полномочия