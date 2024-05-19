https://ukraina.ru/20240519/1055152804.html
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ - 19.05.2024 Украина.ру
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
После того, как 20 мая официально закончится пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, его могут обвинить в подрыве демократии в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной The Washington Post 19 мая
2024-05-19T10:04
2024-05-19T10:04
2024-05-19T10:04
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украина
владимир зеленский
андрей ермак
киев
the washington post
президент украины
полномочия
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Издание напоминает, что конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения."Но пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии, захватив контроль над СМИ, оттеснив критиков и соперников и возвысив (Андрея) Ермака, своего неизбранного друга, над карьерными государственными служащими и дипломатами", - пишет газета.Уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе из-за действий главы его офиса Андрея Ермака, рассказал изданию один из украинских политиков на условиях анонимности.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Режим в Киеве предпочел не проводить выборы, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ukraina.ru/20240518/1055145881.html
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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, киев, the washington post, президент украины, полномочия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Киев, The Washington Post, президент Украины, полномочия
За день до потери легитимности. Зеленского могут обвинить в подрыве демократии, сообщают западные СМИ
После того, как 20 мая официально закончится пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, его могут обвинить в подрыве демократии в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной The Washington Post 19 мая
Издание напоминает, что конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения.
"Но пока Зеленский остается на своем посту, он будет уязвим для обвинений в том, что он использовал войну для подрыва демократии, захватив контроль над СМИ, оттеснив критиков и соперников и возвысив (Андрея) Ермака, своего неизбранного друга, над карьерными государственными служащими и дипломатами", - пишет газета.
Уровень доверия к Зеленскому падает, в том числе из-за действий главы его офиса Андрея Ермака, рассказал изданию один из украинских политиков на условиях анонимности.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Режим в Киеве предпочел не проводить выборы, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.