https://ukraina.ru/20240519/1055155475.html

Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию

Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию - 19.05.2024 Украина.ру

Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию

В Киеве власти снесли часовню, построенную на фундаменте Десятинной церкви, которая является не просто первым каменным христианским сооружением на территории Руси, но и символом.

2024-05-19T13:04

2024-05-19T13:04

2024-05-19T13:04

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киев

россия

соловьев владимир (экономист)

владимир зеленский

министерство культуры

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Она была расположена в том месте, где заложен камень с надписью "Отсюда пошла земля русская". Отсюда пошла и христианская вера для русских людей. Символично, что при Владимире церковь была построена, при Владимире же и разрушена. До этого только Батый и большевики дерзнули посягнуть на святыню. О символизме, вере и политике – размышляли эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопВандализм на Украине давно не удивляет. Ещё несколько слов о вчерашнем сносе часовни Десятинного монастыря. Моя бабушка рассказывала мне в детстве случаи, что происходило с людьми, которые посягнули на церковь. Какая мука их ждала. Я полагаю, что исполнители этого беспредела явно чувствуют, что поступают беззаконно и по мирским, и по церковным меркам. А Бог поругаем не бывает. Они обязательно ответят за содеянное! Когда гонения на каноническую церковь только начинались при Порошенко, все понимали, что их главная цель – запугать УПЦ как общественную структуру и, или поставить на службу режиму, или максимально дезориентировать паству. И с одной стороны, Зеленский это продолжил и, казалось бы, близок к полному достижению целей. По слухам, законопроект о запрете УПЦ уже давно готов и власти ждут удобного момента для его принятия. С другой же, Зеля так поднял планку террора на Украине, что запугать кого-то разрушением церквушки уже не выйдет. В стране, где людей похищают на улицах и, как в концлагере, отстреливают при попытке сбежать через границу (сегодня как раз еще один такой вопиющий случай был обнародован) граждане психологически делятся на тех, кого и так запугали безмерно, и тех, кто про правящий режим уже все понял, а чувство страха перед системой атрофировалось. Дальнейшее уничтожение храмов, запрет церкви и давление на священнослужителей уже особо ничего не изменит. Бесы из "Квартала" уже создали в стране такую атмосферу страха и ненависти, что дальше просто некуда.Политик Олег ЦаревВ ночь на 17 мая 2024 года в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма, принадлежащую канонической Украинской православной церкви. Вечером 16 мая весь район был блокирован несколькими сотнями полицейских и военных, вооруженных до зубов, подавляли мобильную связь и интернет. Ночью к работе приступила тяжелая техника. Десятинная церковь называется так, потому что на ее содержание выделялась 1/10 часть доходов князя. Первая такая церковь стала, вдумайтесь, первым каменным храмом на Руси: Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в конце X века по повелению князя Владимир Святославича. 1-й Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы был разрушен 19 декабря 1240 года во время нашествия Батыя. На ее фундаменте в XVIII веке был построен небольшой храм, который в XIX веке заменили новым. 2-й Десятинный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был разрушен 26 марта 1936 года. Фундамент исторической Десятинной церкви имеет статус музея. В 2006 году недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. В 2010 году был даже утвержден план возрождения исторической Десятинной церкви: исторические фундаменты хотели открыть для туристов и паломников, а над музеем на опоры положить плиту и на ней построить храм, максимально приближенный к тому, что стоял во времена князя Владимира. План реализован не был. До 2014 чего-то ждали, а после националисты были против, ведь речь шла о канонической УПЦ. В 2018 году Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины заявили, что считают храм незаконной постройкой. В 2021 году, еще до начала СВО, по иску Минкульта Украины суд вынес решение о сносе часовни. Попытки обжалования ни к чему не привели. И вот печальный итог: 3-й Десятинный храм в честь святых князей Владимира и Ольги был разрушен 16 мая 2024 года.Самое ценное — фундамент — на месте. По крайней мере пока. К нему сейчас приходят верующие, моляться.Священник Андрей НовиковДесятинный храм в Киеве - первый каменный православный храм на Руси. Его уничтожил Батый, потом, отстроенный, уничтожил Сталин. Теперь, возрождаемый, уничтожил Зеленский. Конечно, это символ. Раскрещевание Украины. Владимир-антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Тем праведнее дело Владимира Российского и Русской Армии.Украинский политик Вадим НовинскийТемные дела нечисть творит чаще всего под покровом ночи. Именно ночью - 16 мая, власть дала команду на разрушение храма-скинии Десятинной Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира, на месте первого каменного храма Киевской Руси. Это - третий раз в истории, когда разрушается Десятинная Церковь. Первый раз ее разрушил Батый, второй раз – большевики. Президент Зеленский вписал свое имя в "достойную" компанию. До Порошенко и Зеленского в Украине ни один президент не давал добро на разрушение церквей. Прежде храмы разрушались во времена Никиты Хрущева, а последние тридцать лет - только строились. По воле властей, только за последнее десятилетие разрушен ряд храмов.Мало того, что более 500 святынь пострадали от боевых действий, так власть в тылу пускает в ход бульдозеры. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию в Киеве, год назад во Львове, ранее, так же был снесен храм на территории Генеральной прокуратуры.Украинская Православная Церковь продолжает подвергаться гонениям: оскверняются храмы, возбуждаются надуманные дела против иерархов, священников, церковных журналистов и простых верующих. Разрушение Десятинной Церкви стало издевательским ответом украинских властей на письмо Комиссии США по международной религиозной свободе, в котором выражается обеспокоенность относительно гонений на Украинскую Православную Церковь. Также попыткой отвлечь внимание от целой цепи провалов, преследующих власть: в экономике, политике, военной сфере. Власть, дерзнувшая против Бога, по определению, не может быть успешной.Господь испытывает нас на крепость духа и верность Ему, в то время как представители власти испытывают Его терпение. Господь всемилостив, но и справедлив. Не сложно понять, на чьей стороне будет победа. Судьба дерзнувших против Бога печальна. Свидетельством этому является история Церкви последних двух тысяч лет. В условиях гонений и репрессий, я призываю всех к искренней молитве за Украину. И за то, чтобы на ее землю пришел мир. И за то, чтобы во главе Украины появились настоящие ответственные и мудрые лидеры. После того, как уйдут в небытие те, кто рождены для разрушительной миссии, обязательно придут те, кто станут созидателями.Десятинная Церковь - наш Первый Храм, детище Святого Владимира, будет обязательно отстроена.Более подробно о том, как в Киев сносили Десятинную церковь можно прочитать в статье Павла Котова Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень

https://ukraina.ru/20240519/1055152188.html

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украина, киев, россия, соловьев владимир (экономист), владимир зеленский, министерство культуры, упц, петр порошенко, эксклюзив