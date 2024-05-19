Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию - 19.05.2024 Украина.ру
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Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию
Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию - 19.05.2024 Украина.ру
Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию
В Киеве власти снесли часовню, построенную на фундаменте Десятинной церкви, которая является не просто первым каменным христианским сооружением на территории Руси, но и символом.
2024-05-19T13:04
2024-05-19T13:04
украина
киев
россия
соловьев владимир (экономист)
владимир зеленский
министерство культуры
упц
петр порошенко
эксклюзив
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Она была расположена в том месте, где заложен камень с надписью "Отсюда пошла земля русская". Отсюда пошла и христианская вера для русских людей. Символично, что при Владимире церковь была построена, при Владимире же и разрушена. До этого только Батый и большевики дерзнули посягнуть на святыню. О символизме, вере и политике – размышляли эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Татьяна ПопВандализм на Украине давно не удивляет. Ещё несколько слов о вчерашнем сносе часовни Десятинного монастыря. Моя бабушка рассказывала мне в детстве случаи, что происходило с людьми, которые посягнули на церковь. Какая мука их ждала. Я полагаю, что исполнители этого беспредела явно чувствуют, что поступают беззаконно и по мирским, и по церковным меркам. А Бог поругаем не бывает. Они обязательно ответят за содеянное! Когда гонения на каноническую церковь только начинались при Порошенко, все понимали, что их главная цель – запугать УПЦ как общественную структуру и, или поставить на службу режиму, или максимально дезориентировать паству. И с одной стороны, Зеленский это продолжил и, казалось бы, близок к полному достижению целей. По слухам, законопроект о запрете УПЦ уже давно готов и власти ждут удобного момента для его принятия. С другой же, Зеля так поднял планку террора на Украине, что запугать кого-то разрушением церквушки уже не выйдет. В стране, где людей похищают на улицах и, как в концлагере, отстреливают при попытке сбежать через границу (сегодня как раз еще один такой вопиющий случай был обнародован) граждане психологически делятся на тех, кого и так запугали безмерно, и тех, кто про правящий режим уже все понял, а чувство страха перед системой атрофировалось. Дальнейшее уничтожение храмов, запрет церкви и давление на священнослужителей уже особо ничего не изменит. Бесы из "Квартала" уже создали в стране такую атмосферу страха и ненависти, что дальше просто некуда.Политик Олег ЦаревВ ночь на 17 мая 2024 года в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма, принадлежащую канонической Украинской православной церкви. Вечером 16 мая весь район был блокирован несколькими сотнями полицейских и военных, вооруженных до зубов, подавляли мобильную связь и интернет. Ночью к работе приступила тяжелая техника. Десятинная церковь называется так, потому что на ее содержание выделялась 1/10 часть доходов князя. Первая такая церковь стала, вдумайтесь, первым каменным храмом на Руси: Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в конце X века по повелению князя Владимир Святославича. 1-й Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы был разрушен 19 декабря 1240 года во время нашествия Батыя. На ее фундаменте в XVIII веке был построен небольшой храм, который в XIX веке заменили новым. 2-й Десятинный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был разрушен 26 марта 1936 года. Фундамент исторической Десятинной церкви имеет статус музея. В 2006 году недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. В 2010 году был даже утвержден план возрождения исторической Десятинной церкви: исторические фундаменты хотели открыть для туристов и паломников, а над музеем на опоры положить плиту и на ней построить храм, максимально приближенный к тому, что стоял во времена князя Владимира. План реализован не был. До 2014 чего-то ждали, а после националисты были против, ведь речь шла о канонической УПЦ. В 2018 году Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины заявили, что считают храм незаконной постройкой. В 2021 году, еще до начала СВО, по иску Минкульта Украины суд вынес решение о сносе часовни. Попытки обжалования ни к чему не привели. И вот печальный итог: 3-й Десятинный храм в честь святых князей Владимира и Ольги был разрушен 16 мая 2024 года.Самое ценное — фундамент — на месте. По крайней мере пока. К нему сейчас приходят верующие, моляться.Священник Андрей НовиковДесятинный храм в Киеве - первый каменный православный храм на Руси. Его уничтожил Батый, потом, отстроенный, уничтожил Сталин. Теперь, возрождаемый, уничтожил Зеленский. Конечно, это символ. Раскрещевание Украины. Владимир-антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Тем праведнее дело Владимира Российского и Русской Армии.Украинский политик Вадим НовинскийТемные дела нечисть творит чаще всего под покровом ночи. Именно ночью - 16 мая, власть дала команду на разрушение храма-скинии Десятинной Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира, на месте первого каменного храма Киевской Руси. Это - третий раз в истории, когда разрушается Десятинная Церковь. Первый раз ее разрушил Батый, второй раз – большевики. Президент Зеленский вписал свое имя в "достойную" компанию. До Порошенко и Зеленского в Украине ни один президент не давал добро на разрушение церквей. Прежде храмы разрушались во времена Никиты Хрущева, а последние тридцать лет - только строились. По воле властей, только за последнее десятилетие разрушен ряд храмов.Мало того, что более 500 святынь пострадали от боевых действий, так власть в тылу пускает в ход бульдозеры. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию в Киеве, год назад во Львове, ранее, так же был снесен храм на территории Генеральной прокуратуры.Украинская Православная Церковь продолжает подвергаться гонениям: оскверняются храмы, возбуждаются надуманные дела против иерархов, священников, церковных журналистов и простых верующих. Разрушение Десятинной Церкви стало издевательским ответом украинских властей на письмо Комиссии США по международной религиозной свободе, в котором выражается обеспокоенность относительно гонений на Украинскую Православную Церковь. Также попыткой отвлечь внимание от целой цепи провалов, преследующих власть: в экономике, политике, военной сфере. Власть, дерзнувшая против Бога, по определению, не может быть успешной.Господь испытывает нас на крепость духа и верность Ему, в то время как представители власти испытывают Его терпение. Господь всемилостив, но и справедлив. Не сложно понять, на чьей стороне будет победа. Судьба дерзнувших против Бога печальна. Свидетельством этому является история Церкви последних двух тысяч лет. В условиях гонений и репрессий, я призываю всех к искренней молитве за Украину. И за то, чтобы на ее землю пришел мир. И за то, чтобы во главе Украины появились настоящие ответственные и мудрые лидеры. После того, как уйдут в небытие те, кто рождены для разрушительной миссии, обязательно придут те, кто станут созидателями.Десятинная Церковь - наш Первый Храм, детище Святого Владимира, будет обязательно отстроена.Более подробно о том, как в Киев сносили Десятинную церковь можно прочитать в статье Павла Котова Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
https://ukraina.ru/20240519/1055152188.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, россия, соловьев владимир (экономист), владимир зеленский, министерство культуры, упц, петр порошенко, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Соловьев Владимир (экономист), Владимир Зеленский, Министерство культуры, УПЦ, Петр Порошенко, Эксклюзив

Владимир Антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Ждем Владимира Освободителя и его армию

13:04 19.05.2024
 
© Public domainДесятинная церковь (освящена в 1842 году)
Десятинная церковь (освящена в 1842 году)
© Public domain
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве власти снесли часовню, построенную на фундаменте Десятинной церкви, которая является не просто первым каменным христианским сооружением на территории Руси, но и символом.
Она была расположена в том месте, где заложен камень с надписью "Отсюда пошла земля русская". Отсюда пошла и христианская вера для русских людей. Символично, что при Владимире церковь была построена, при Владимире же и разрушена. До этого только Батый и большевики дерзнули посягнуть на святыню. О символизме, вере и политике – размышляли эксперты в своих соцсетях.
Общественный деятель Татьяна Поп
Вандализм на Украине давно не удивляет. Ещё несколько слов о вчерашнем сносе часовни Десятинного монастыря. Моя бабушка рассказывала мне в детстве случаи, что происходило с людьми, которые посягнули на церковь. Какая мука их ждала.
Я полагаю, что исполнители этого беспредела явно чувствуют, что поступают беззаконно и по мирским, и по церковным меркам. А Бог поругаем не бывает. Они обязательно ответят за содеянное! Когда гонения на каноническую церковь только начинались при Порошенко, все понимали, что их главная цель – запугать УПЦ как общественную структуру и, или поставить на службу режиму, или максимально дезориентировать паству. И с одной стороны, Зеленский это продолжил и, казалось бы, близок к полному достижению целей. По слухам, законопроект о запрете УПЦ уже давно готов и власти ждут удобного момента для его принятия.
С другой же, Зеля так поднял планку террора на Украине, что запугать кого-то разрушением церквушки уже не выйдет. В стране, где людей похищают на улицах и, как в концлагере, отстреливают при попытке сбежать через границу (сегодня как раз еще один такой вопиющий случай был обнародован) граждане психологически делятся на тех, кого и так запугали безмерно, и тех, кто про правящий режим уже все понял, а чувство страха перед системой атрофировалось.
Дальнейшее уничтожение храмов, запрет церкви и давление на священнослужителей уже особо ничего не изменит. Бесы из "Квартала" уже создали в стране такую атмосферу страха и ненависти, что дальше просто некуда.
Двенадцать Украин
12:00
Двенадцать маленьких Украин. Карта ЦРУ предателей и коллаборантовГод назад на польском телевидении продемонстрировали карту Украины, которая была разделена на несколько частей. Карта наделала много шума, активно обсуждалась в самой Украине, где неожиданно осознали, что страну "союзнички" уже поделили без участия в том разделе украинцев.
Политик Олег Царев
В ночь на 17 мая 2024 года в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма, принадлежащую канонической Украинской православной церкви. Вечером 16 мая весь район был блокирован несколькими сотнями полицейских и военных, вооруженных до зубов, подавляли мобильную связь и интернет.
Ночью к работе приступила тяжелая техника. Десятинная церковь называется так, потому что на ее содержание выделялась 1/10 часть доходов князя. Первая такая церковь стала, вдумайтесь, первым каменным храмом на Руси: Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в конце X века по повелению князя Владимир Святославича.
1-й Десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы был разрушен 19 декабря 1240 года во время нашествия Батыя. На ее фундаменте в XVIII веке был построен небольшой храм, который в XIX веке заменили новым.
2-й Десятинный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был разрушен 26 марта 1936 года. Фундамент исторической Десятинной церкви имеет статус музея.
В 2006 году недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, УПЦ установила палатку-скинию, в 2007 году на этом месте была сооружена деревянная часовня, которую освятил митрополит Киевский Владимир. В 2010 году был даже утвержден план возрождения исторической Десятинной церкви: исторические фундаменты хотели открыть для туристов и паломников, а над музеем на опоры положить плиту и на ней построить храм, максимально приближенный к тому, что стоял во времена князя Владимира. План реализован не был. До 2014 чего-то ждали, а после националисты были против, ведь речь шла о канонической УПЦ.
В 2018 году Киевская прокуратура и Национальный музей истории Украины заявили, что считают храм незаконной постройкой. В 2021 году, еще до начала СВО, по иску Минкульта Украины суд вынес решение о сносе часовни. Попытки обжалования ни к чему не привели. И вот печальный итог: 3-й Десятинный храм в честь святых князей Владимира и Ольги был разрушен 16 мая 2024 года.Самое ценное — фундамент — на месте. По крайней мере пока. К нему сейчас приходят верующие, моляться.
Священник Андрей Новиков
Десятинный храм в Киеве - первый каменный православный храм на Руси. Его уничтожил Батый, потом, отстроенный, уничтожил Сталин. Теперь, возрождаемый, уничтожил Зеленский. Конечно, это символ. Раскрещевание Украины. Владимир-антихрист уничтожает дело Владимира Крестителя. Тем праведнее дело Владимира Российского и Русской Армии.
Руслан Калинчук интервью
25 апреля, 20:00
Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины На Украине началась информационная кампания по подготовке к принятию закона о запрете канонической Украинской православной церкви.
Украинский политик Вадим Новинский
Темные дела нечисть творит чаще всего под покровом ночи. Именно ночью - 16 мая, власть дала команду на разрушение храма-скинии Десятинной Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, возведенного по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира, на месте первого каменного храма Киевской Руси.
Это - третий раз в истории, когда разрушается Десятинная Церковь. Первый раз ее разрушил Батый, второй раз – большевики. Президент Зеленский вписал свое имя в "достойную" компанию. До Порошенко и Зеленского в Украине ни один президент не давал добро на разрушение церквей. Прежде храмы разрушались во времена Никиты Хрущева, а последние тридцать лет - только строились. По воле властей, только за последнее десятилетие разрушен ряд храмов.
Мало того, что более 500 святынь пострадали от боевых действий, так власть в тылу пускает в ход бульдозеры. Сейчас мы наблюдаем такую ситуацию в Киеве, год назад во Львове, ранее, так же был снесен храм на территории Генеральной прокуратуры.
Украинская Православная Церковь продолжает подвергаться гонениям: оскверняются храмы, возбуждаются надуманные дела против иерархов, священников, церковных журналистов и простых верующих. Разрушение Десятинной Церкви стало издевательским ответом украинских властей на письмо Комиссии США по международной религиозной свободе, в котором выражается обеспокоенность относительно гонений на Украинскую Православную Церковь. Также попыткой отвлечь внимание от целой цепи провалов, преследующих власть: в экономике, политике, военной сфере. Власть, дерзнувшая против Бога, по определению, не может быть успешной.
Господь испытывает нас на крепость духа и верность Ему, в то время как представители власти испытывают Его терпение. Господь всемилостив, но и справедлив. Не сложно понять, на чьей стороне будет победа. Судьба дерзнувших против Бога печальна. Свидетельством этому является история Церкви последних двух тысяч лет. В условиях гонений и репрессий, я призываю всех к искренней молитве за Украину. И за то, чтобы на ее землю пришел мир. И за то, чтобы во главе Украины появились настоящие ответственные и мудрые лидеры. После того, как уйдут в небытие те, кто рождены для разрушительной миссии, обязательно придут те, кто станут созидателями.
Десятинная Церковь - наш Первый Храм, детище Святого Владимира, будет обязательно отстроена.
Более подробно о том, как в Киев сносили Десятинную церковь можно прочитать в статье Павла Котова Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
 
УкраинаКиевРоссияСоловьев Владимир (экономист)Владимир ЗеленскийМинистерство культурыУПЦПетр ПорошенкоЭксклюзив
 
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