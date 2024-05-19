Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой - 19.05.2024 Украина.ру
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Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой - 19.05.2024 Украина.ру
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
Политика правительства Германии по отношению к Украины приведет Берлин и Киев в пропасть. Об этом на своей странице в соцсетях заявила депутат Бундестага, лидер партии BSW Сара Вагенкнехт
2024-05-19T14:51
2024-05-19T14:51
новости
германия
украина
киев
борис писториус
военная помощь
депутат
бундестаг
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Так политик прокомментировала запрос министра обороны страны Бориса Писториуса на выделение дополнительного финансирования Киеву.По словам Вагенкнехт, минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи в тот момент, когда на Украине фактически не осталось граждан, желающих воевать.Политик считает, что время для начала переговоров о прекращении огня наступило.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине.
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новости, германия, украина, киев, борис писториус, военная помощь, депутат, бундестаг
Новости, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, военная помощь, депутат, Бундестаг

Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой

14:51 19.05.2024
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : politikus.ru
Читать в
Политика правительства Германии по отношению к Украины приведет Берлин и Киев в пропасть. Об этом на своей странице в соцсетях заявила депутат Бундестага, лидер партии BSW Сара Вагенкнехт
Так политик прокомментировала запрос министра обороны страны Бориса Писториуса на выделение дополнительного финансирования Киеву.
По словам Вагенкнехт, минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи в тот момент, когда на Украине фактически не осталось граждан, желающих воевать.
Политик считает, что время для начала переговоров о прекращении огня наступило.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине.
Борис Писториус
10:55
Министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи УкраинеМинистр обороны Германии Борис Писториус запросил от правительства еще 3,8 млрд евро в этом году, которые пойдут на закупку вооружений для Украины. Об этом 19 мая сообщило немецкое издание Bild am Sonntag
 
НовостиГерманияУкраинаКиевБорис Писториусвоенная помощьдепутатБундестаг
 
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