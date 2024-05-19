https://ukraina.ru/20240519/1055158384.html

Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой

Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой - 19.05.2024 Украина.ру

Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой

Политика правительства Германии по отношению к Украины приведет Берлин и Киев в пропасть. Об этом на своей странице в соцсетях заявила депутат Бундестага, лидер партии BSW Сара Вагенкнехт

2024-05-19T14:51

2024-05-19T14:51

2024-05-19T14:51

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германия

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киев

борис писториус

военная помощь

депутат

бундестаг

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Так политик прокомментировала запрос министра обороны страны Бориса Писториуса на выделение дополнительного финансирования Киеву.По словам Вагенкнехт, минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи в тот момент, когда на Украине фактически не осталось граждан, желающих воевать.Политик считает, что время для начала переговоров о прекращении огня наступило.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине.

https://ukraina.ru/20240519/1055153790.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, киев, борис писториус, военная помощь, депутат, бундестаг