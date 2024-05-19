https://ukraina.ru/20240519/1055158384.html
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой - 19.05.2024 Украина.ру
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
Политика правительства Германии по отношению к Украины приведет Берлин и Киев в пропасть. Об этом на своей странице в соцсетях заявила депутат Бундестага, лидер партии BSW Сара Вагенкнехт
2024-05-19T14:51
2024-05-19T14:51
2024-05-19T14:51
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киев
борис писториус
военная помощь
депутат
бундестаг
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Так политик прокомментировала запрос министра обороны страны Бориса Писториуса на выделение дополнительного финансирования Киеву.По словам Вагенкнехт, минобороны Германии запрашивает очередной пакет помощи в тот момент, когда на Украине фактически не осталось граждан, желающих воевать.Политик считает, что время для начала переговоров о прекращении огня наступило.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине.
https://ukraina.ru/20240519/1055153790.html
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новости, германия, украина, киев, борис писториус, военная помощь, депутат, бундестаг
Новости, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, военная помощь, депутат, Бундестаг
Вагенкнехт: правительство Германии отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой
Политика правительства Германии по отношению к Украины приведет Берлин и Киев в пропасть. Об этом на своей странице в соцсетях заявила депутат Бундестага, лидер партии BSW Сара Вагенкнехт