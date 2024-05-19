https://ukraina.ru/20240519/1055139286.html

Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ

Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ - 19.05.2024 Украина.ру

Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ

Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал о вариантах развития событий на фронте

2024-05-19T07:39

2024-05-19T07:39

2024-05-19T07:39

новости

сша

украина

вооруженные силы украины

нато

россия

f-16

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052605898_83:0:1280:673_1920x0_80_0_0_75c30d11f9529b77c3a2c903b2a0add2.jpg

Эксперт прокомментировал, возможно ли падение украинского фронта до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года.Он напомнил ситуацию, когда ВКС РФ уничтожили эшелон с техникой и боеприпасами, который только зашел на Украину с территории Польши.Также многое определит, предоставят ли Украине американские истребители F-16. Они нужны ВСУ для запуска ракет "воздух-поверхность", пояснил полковник.При этом на Западе рассматривают вариант, чтобы истребители базировали на молдавских аэропортах. Несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО, она её союзник."По идее, России придется эти аэродромы бомбить. А это может накалить обстановку до такой степени, что речь пойдет о применении тактического ядерного оружия", - предположил он.По словам Тиханского, сейчас по всему фронту оказывают давление на ВСУ. А продвижение российских войск продолжается.Он полагает, что так как вся спутниковая группировка НАТО работает на киевский режим, о стратегических наступательных операциях пока говорить не приходится. Из-за этого российские войска по-прежнему подвергаются ударам.Полковник коснулся темы милитаризации космоса. По его мнению, если Россия попробует нейтрализовать спутники США, то это повод для объявления войны.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте

https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, f-16, всу, вс рф