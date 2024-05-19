Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ - 19.05.2024 Украина.ру
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Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ
Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ - 19.05.2024 Украина.ру
Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ
Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал о вариантах развития событий на фронте
2024-05-19T07:39
2024-05-19T07:39
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Эксперт прокомментировал, возможно ли падение украинского фронта до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года.Он напомнил ситуацию, когда ВКС РФ уничтожили эшелон с техникой и боеприпасами, который только зашел на Украину с территории Польши.Также многое определит, предоставят ли Украине американские истребители F-16. Они нужны ВСУ для запуска ракет "воздух-поверхность", пояснил полковник.При этом на Западе рассматривают вариант, чтобы истребители базировали на молдавских аэропортах. Несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО, она её союзник."По идее, России придется эти аэродромы бомбить. А это может накалить обстановку до такой степени, что речь пойдет о применении тактического ядерного оружия", - предположил он.По словам Тиханского, сейчас по всему фронту оказывают давление на ВСУ. А продвижение российских войск продолжается.Он полагает, что так как вся спутниковая группировка НАТО работает на киевский режим, о стратегических наступательных операциях пока говорить не приходится. Из-за этого российские войска по-прежнему подвергаются ударам.Полковник коснулся темы милитаризации космоса. По его мнению, если Россия попробует нейтрализовать спутники США, то это повод для объявления войны.Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html
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новости, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, россия, f-16, всу, вс рф
Новости, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, F-16, ВСУ, ВС РФ

Смотря сколько дойдёт до фронта: белорусский полковник рассказал, что влияет на результаты ВСУ

07:39 19.05.2024
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский в интервью изданию Украина.ру рассказал о вариантах развития событий на фронте
Эксперт прокомментировал, возможно ли падение украинского фронта до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь этого года.
"Это зависит от того, насколько 60 миллиардов долларов, которые США выделили Киеву, дойдут до Украины и непосредственно до фронта. […] Если же это вооружение все же дойдет до фронта, темпы продвижения российских войск замедлятся", - заявил Тиханский.
Он напомнил ситуацию, когда ВКС РФ уничтожили эшелон с техникой и боеприпасами, который только зашел на Украину с территории Польши.
Также многое определит, предоставят ли Украине американские истребители F-16. Они нужны ВСУ для запуска ракет "воздух-поверхность", пояснил полковник.
При этом на Западе рассматривают вариант, чтобы истребители базировали на молдавских аэропортах. Несмотря на то, что эта страна не является членом НАТО, она её союзник.
"По идее, России придется эти аэродромы бомбить. А это может накалить обстановку до такой степени, что речь пойдет о применении тактического ядерного оружия", - предположил он.
По словам Тиханского, сейчас по всему фронту оказывают давление на ВСУ. А продвижение российских войск продолжается.
Он полагает, что так как вся спутниковая группировка НАТО работает на киевский режим, о стратегических наступательных операциях пока говорить не приходится. Из-за этого российские войска по-прежнему подвергаются ударам.
Полковник коснулся темы милитаризации космоса. По его мнению, если Россия попробует нейтрализовать спутники США, то это повод для объявления войны.
Полный текст интервью Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск" читайте на нашем сайте
Александр Тиханский интервью
11 мая, 12:58
Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми
 
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