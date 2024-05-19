Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая - 19.05.2024 Украина.ру
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Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая - 19.05.2024 Украина.ру
Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-05-19T13:15
2024-05-19T13:15
хроники
эксклюзив
роберт фицо
словакия
россия
украина
вооруженные силы украины
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Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика."Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", — рассказал он.По его словам, сейчас позитивный прогноз стал "на шаг ближе". Калиняк также сообщил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы."Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", — отметил Калиняк.Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. В него стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как позже сообщило МВД Словакии, Цинтула был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине. При этом СМИ сообщало, что у Цинтулы — жена-украинка, которая активно поддерживала свою малую Родину. Сам Цинтула также выступал против политики Фицо, который в свою очередь был противников предоставления оружия Украине.Из выпущенных Цинтулой пуль в Фицо попали четыре, одна из них пробила премьеру желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.На Украине известие о покушении на Фицо вызвало радость."Живучая мразь. Орбану приготовиться". Парад уродов на Украине. Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками. "Надеемся, что он не доживет до операции". "Живучая мразь, однако…". "Сдохнет — воздух будет чище. Орбану приготовиться". "Минус еще один проватный". "Треба добивать". Можно, конечно, все эти помои свалить на российских троллей. Только модераторов украинских новостных каналов, похоже, эти комментарии не напрягают", — цитировал украинских пользователей российский военкор Александр Коц.В то же время некоторые эксперты из России действительно уверены, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может грозить опасность из-за его независимой позиции в отношении Украины. И не только Орбану, но и президенту Сербии Александру Вучичу."Что-то мне подсказывает, что подобных свихнувшихся "дедушек с деменцией" до хрена бродит и по Белграду, и по Будапешту. Несостоявшийся убийца Фицо — не просто поехавший крышей дед, а известный в Словакии диссидент, писатель, больной либерализмом головного мозга. Такие дедушки тридцать с ли***м лет назад сладострастно крушили СССР и социализм в Восточной Европе, а потом они сами, их дети и внуки сели в кресла чиновников, министров, советников-помощников и прочей обслуги ушлых либералиссимусов, выбившихся в премьеры и президенты. В голове у них не просто говно, а говно с детонатором. Каждый такой е***тый дед — потенциальный убийца и погромщик. Но я недаром советую в ближайшее время искать их в Белграде и в Будапеште", — отметила Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина у себя в телеграм-канале.Историк и политолог Лев Вершинин был уверен: покушение на Фицо — дело рук не одного лишь стрелявшего."Дай бог Роберту Фицо выжить и пойти на поправку. Очень давно, со времён Альдо Моро и Олафа Пальме, ЦРУ и породнённые службы не проводили таких мероприятий в Европе. А если в отношении действующих политиков, так и вовсе без малого век. Похоже, у них там сейчас серьёзный переполох, чего-то они очень боятся...", — указал он.Многие другие эксперты также усмотрели в покушении на Фицо западный след, подозревая, что Цинтула был лишь исполнителем, в то время, как до исполнения покушения его доводили западные специалисты.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, выпустив в общей сложности 85 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены три жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 м и один БпЛА-камикадзе, по Ольгинке — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 19 мая по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Александровка - по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - сообщило позже представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 21 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Скадовск — 2; Горностаевка — 4; Новая Каховка — 5; Каховка — 3; Таврийск — 4; Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Песчановка.Утром 19 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об атаке украинского беспилотника на мирных жителей региона."Сегодня утром в селе Раденск Алёшкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он в своём телеграм-канале.Позже в комментарии "Таврии" Сальдо уточнил, что в подвергшемся атаке дрона микроавтобусе находилось 17 человек.Утром и днём 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаках беспилотников, а также об объявлении сигнала ракетной опасности. В результате всех утренних атак ВСУ жертв не было.Днём 19 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о результатах ночной атаки ВСУ на город — ранее Минобороны РФ сообщило об отражённых ударах переданных Украине ATACMS по Крыму."В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба", - отметил Развожаев.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20240519/1055151842.html
https://ukraina.ru/20240518/1055149681.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, роберт фицо, словакия, россия, украина, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Роберт Фицо, Словакия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая

13:15 19.05.2024
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramповреждённый украинским дроном в Херсонской области микроавтобус
повреждённый украинским дроном в Херсонской области микроавтобус - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения стабилизировалось, сообщил вице-премьер, министр обороны Роберт Калиняк на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, куда госпитализировали политика.
"Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь", — рассказал он.
По его словам, сейчас позитивный прогноз стал "на шаг ближе". Калиняк также сообщил, что в ближайшее время не будет планироваться никаких переводов Фицо в другие больницы.
"Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом", — отметил Калиняк.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. В него стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как позже сообщило МВД Словакии, Цинтула был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против прекращения военной помощи Украине. При этом СМИ сообщало, что у Цинтулы — жена-украинка, которая активно поддерживала свою малую Родину. Сам Цинтула также выступал против политики Фицо, который в свою очередь был противников предоставления оружия Украине.
Из выпущенных Цинтулой пуль в Фицо попали четыре, одна из них пробила премьеру желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
Усик Фьюри - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
09:41
Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 маяУкраинский боксёр Александр Усик победил чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. Украина нанесла ракетный удар по Крыму и Кубани
На Украине известие о покушении на Фицо вызвало радость.
"Живучая мразь. Орбану приготовиться". Парад уродов на Украине. Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками. "Надеемся, что он не доживет до операции". "Живучая мразь, однако…". "Сдохнет — воздух будет чище. Орбану приготовиться". "Минус еще один проватный". "Треба добивать". Можно, конечно, все эти помои свалить на российских троллей. Только модераторов украинских новостных каналов, похоже, эти комментарии не напрягают", — цитировал украинских пользователей российский военкор Александр Коц.
В то же время некоторые эксперты из России действительно уверены, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану может грозить опасность из-за его независимой позиции в отношении Украины. И не только Орбану, но и президенту Сербии Александру Вучичу.
"Что-то мне подсказывает, что подобных свихнувшихся "дедушек с деменцией" до хрена бродит и по Белграду, и по Будапешту. Несостоявшийся убийца Фицо — не просто поехавший крышей дед, а известный в Словакии диссидент, писатель, больной либерализмом головного мозга. Такие дедушки тридцать с ли***м лет назад сладострастно крушили СССР и социализм в Восточной Европе, а потом они сами, их дети и внуки сели в кресла чиновников, министров, советников-помощников и прочей обслуги ушлых либералиссимусов, выбившихся в премьеры и президенты. В голове у них не просто говно, а говно с детонатором. Каждый такой е***тый дед — потенциальный убийца и погромщик. Но я недаром советую в ближайшее время искать их в Белграде и в Будапеште", — отметила Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина у себя в телеграм-канале.
Историк и политолог Лев Вершинин был уверен: покушение на Фицо — дело рук не одного лишь стрелявшего.
"Дай бог Роберту Фицо выжить и пойти на поправку. Очень давно, со времён Альдо Моро и Олафа Пальме, ЦРУ и породнённые службы не проводили таких мероприятий в Европе. А если в отношении действующих политиков, так и вовсе без малого век. Похоже, у них там сейчас серьёзный переполох, чего-то они очень боятся...", — указал он.
Многие другие эксперты также усмотрели в покушении на Фицо западный след, подозревая, что Цинтула был лишь исполнителем, в то время, как до исполнения покушения его доводили западные специалисты.
протест дальнобойщиков против мобилизации на трассе Киев-Одесса - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 18:30
Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на УкраинеУкраинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, протестуя против мобилизации
Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.
На донецком направлении ВСУ осуществили 15 обстрелов, на горловском — 16 обстрелов, выпустив в общей сложности 85 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ повреждены три жилых домостроения.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 м и один БпЛА-камикадзе, по Ольгинке — 4 снаряда калибром 155 мм.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 19 мая по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Александровка - по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - сообщило позже представительство ДНР в СЦКК.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили 21 снаряд по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Скадовск — 2; Горностаевка — 4; Новая Каховка — 5; Каховка — 3; Таврийск — 4; Каховка — 3", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Песчановка.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 13:16
Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 маяПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих опасениях по поводу наступления ВС РФ в Харьковской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 19 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об атаке украинского беспилотника на мирных жителей региона.
"Сегодня утром в селе Раденск Алёшкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь", - написал он в своём телеграм-канале.
Позже в комментарии "Таврии" Сальдо уточнил, что в подвергшемся атаке дрона микроавтобусе находилось 17 человек.
Утром и днём 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаках беспилотников, а также об объявлении сигнала ракетной опасности. В результате всех утренних атак ВСУ жертв не было.
Днём 19 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о результатах ночной атаки ВСУ на город — ранее Минобороны РФ сообщило об отражённых ударах переданных Украине ATACMS по Крыму.
"В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба", - отметил Развожаев.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
ХроникиЭксклюзивРоберт ФицоСловакияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
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13:15Состояние Фицо, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 мая
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