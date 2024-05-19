В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура - 19.05.2024 Украина.ру
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В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура
В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура - 19.05.2024 Украина.ру
В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом 19 мая в своем телеграм-канале сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин
2024-05-19T11:42
2024-05-19T11:42
новости
херсонская область
инфраструктура
взрыв
повреждения
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"Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", — написал он.При этом чиновник не уточнил, о каких объектах идет речь.Как сообщало издание Украина.ру, командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" ранее сообщил, что российские войска 18 мая нанесли мощный удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД.
https://ukraina.ru/20240514/1055049618.html
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новости, херсонская область, инфраструктура, взрыв, повреждения
Новости, Херсонская область, инфраструктура, взрыв, повреждения

В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура

11:42 19.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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В подконтрольной Киеву части Херсонской области в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура. Об этом 19 мая в своем телеграм-канале сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин
"Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру", — написал он.
При этом чиновник не уточнил, о каких объектах идет речь.
Как сообщало издание Украина.ру, командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" ранее сообщил, что российские войска 18 мая нанесли мощный удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД.
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 10:13
"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из ХерсонаСотрудники военкоматов из западных регионов Украины боятся ночевать в Херсоне. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона
 
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