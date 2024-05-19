В части Херсонской области, подконтрольной Киеву, повреждена припортовая инфраструктура

"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона Сотрудники военкоматов из западных регионов Украины боятся ночевать в Херсоне. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона