https://ukraina.ru/20240519/1055158669.html
Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев
Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев - 19.05.2024 Украина.ру
Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев
Президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять Киев, пишет 19 мая китайское издание Sohu
2024-05-19T15:25
2024-05-19T15:25
2024-05-19T15:25
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По данным издания, на защиту Киева ВСУ направили пять из десяти новых бригад. На это их вынудило продвижение российских войск под Харьковом, считают аналитики китайского СМИ.В публикации также отмечается, что Харьков является вторым по величине украинским городом и имеет огромное стратегическое и символическое значение. Если город перейдет под контроль ВС РФ, Украина окажется в еще более тяжелом положении, подчеркивает издание.Поэтому Зеленский решил заранее усилить оборону Киева, чтобы избежать ситуации, когда российские войска окажутся "у ворот". Украинцы не хотят сдаваться, но и победить им не под силу, полагают журналисты Sohu.
https://ukraina.ru/20240519/1055150078.html
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Новости, Украина, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, оборона, ВС РФ
Sohu: Зеленский смирился с ситуацией под Харьковом и бросается оборонять Киев
Президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять Киев, пишет 19 мая китайское издание Sohu