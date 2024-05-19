Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Военнообязанным гражданам Украины повестки не будут приходить через новое мобильное приложение "Резерв+". Об этом 19 мая заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
"Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка", — заявила Черногоренко.
По ее словам, цель нового приложения — обеспечить военнообязанным гражданам и резервистам доступ к своим данным для воинского учета и предоставить им возможность обновить данные.
Как сообщало издание Украина.ру, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Если мужчины не предоставят актуальные сведения в предусмотрены срок, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в военкоматы.