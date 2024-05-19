Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение - 19.05.2024 Украина.ру
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Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение - 19.05.2024 Украина.ру
Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение
Военнообязанным гражданам Украины повестки не будут приходить через новое мобильное приложение "Резерв+". Об этом 19 мая заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
2024-05-19T11:13
2024-05-19T11:13
новости
украина
мобилизация
повестка
минобороны украины
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"Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка", — заявила Черногоренко.По ее словам, цель нового приложения — обеспечить военнообязанным гражданам и резервистам доступ к своим данным для воинского учета и предоставить им возможность обновить данные.Как сообщало издание Украина.ру, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Если мужчины не предоставят актуальные сведения в предусмотрены срок, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в военкоматы.
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новости, украина, мобилизация, повестка, минобороны украины
Новости, Украина, мобилизация, повестка, Минобороны Украины

Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение

11:13 19.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Военнообязанным гражданам Украины повестки не будут приходить через новое мобильное приложение "Резерв+". Об этом 19 мая заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
"Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка", — заявила Черногоренко.
По ее словам, цель нового приложения — обеспечить военнообязанным гражданам и резервистам доступ к своим данным для воинского учета и предоставить им возможность обновить данные.
Как сообщало издание Украина.ру, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Если мужчины не предоставят актуальные сведения в предусмотрены срок, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в военкоматы.
Начало очередного этапа подготовки подразделений ВСУ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 14:53
На фронт за 15 минут: украинцы могут записаться в ряды ВСУ с помощью QR-кодаС 18 мая на Украине начинает действовать новый закон о мобилизации, позволяющий призвать на службу еще больше молодежи. Теперь записаться в ряды ВСУ можно по QR-коду. Об этом сообщает украинское издание "Фокус"
 
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