https://ukraina.ru/20240519/1055153922.html

Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение

Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение - 19.05.2024 Украина.ру

Украинцев обещали не мобилизовать через мобильное приложение

Военнообязанным гражданам Украины повестки не будут приходить через новое мобильное приложение "Резерв+". Об этом 19 мая заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

2024-05-19T11:13

2024-05-19T11:13

2024-05-19T11:13

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украина

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"Способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на данный момент точно никому не придет повестка", — заявила Черногоренко.По ее словам, цель нового приложения — обеспечить военнообязанным гражданам и резервистам доступ к своим данным для воинского учета и предоставить им возможность обновить данные.Как сообщало издание Украина.ру, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон, по которому военнообязанным дали 60 дней на обновление личных данных. Если мужчины не предоставят актуальные сведения в предусмотрены срок, им грозят большие штрафы и принудительная доставка в военкоматы.

https://ukraina.ru/20240518/1055147766.html

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новости, украина, мобилизация, повестка, минобороны украины