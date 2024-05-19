Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь
Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о наступлении российских войск на Харьковском направлении, прокомментировал истерику Зеленского насчёт поставок американских систем ПВО и оценил последствия назначения Андрея Белоусова министром обороны России.
00:26 – о наступлении ВС РФ: что делать с Харьковом и Сумами;
05:45 - сколько сил нужно для полномасштабного наступления на Сумы и Харьков?
07:43 – много ли подкреплений перебросил киевский режим на Харьковское направление и насколько это ослабит ВСУ под Донецком?
09:45 – о панике Зеленского и об украинской ПВО;
12:08 – эффективность оборонительных рубежей ограничена: о новом "супероружии" украинского режима;
13:38 – чего ждать от нового министра обороны России Андрея Белоусова?
20:33 – о шапкозакидательских настроениях;
23:43 – насколько важно для общей победы наступление на Харьков и Сумы?
24:42 – насколько вероятна отправка войск стран НАТО на Украину?
* во время интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация РДК и запрещённая в России экстремистская организация "Кракен"
00:26 – о наступлении ВС РФ: что делать с Харьковом и Сумами;
05:45 - сколько сил нужно для полномасштабного наступления на Сумы и Харьков?
07:43 – много ли подкреплений перебросил киевский режим на Харьковское направление и насколько это ослабит ВСУ под Донецком?
09:45 – о панике Зеленского и об украинской ПВО;
12:08 – эффективность оборонительных рубежей ограничена: о новом "супероружии" украинского режима;
13:38 – чего ждать от нового министра обороны России Андрея Белоусова?
20:33 – о шапкозакидательских настроениях;
23:43 – насколько важно для общей победы наступление на Харьков и Сумы?
24:42 – насколько вероятна отправка войск стран НАТО на Украину?
* во время интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация РДК и запрещённая в России экстремистская организация "Кракен"