Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь - 19.05.2024 Украина.ру
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Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь
Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь - 19.05.2024 Украина.ру
Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь
Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 19.05.2024
2024-05-19T16:47
2024-05-19T16:47
видео
харьков
сумы
андрей белоусов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
разведка
коррупция
капитуляция
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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о наступлении российских войск на Харьковском направлении, прокомментировал истерику Зеленского насчёт поставок американских систем ПВО и оценил последствия назначения Андрея Белоусова министром обороны России. 00:26 – о наступлении ВС РФ: что делать с Харьковом и Сумами; 05:45 - сколько сил нужно для полномасштабного наступления на Сумы и Харьков? 07:43 – много ли подкреплений перебросил киевский режим на Харьковское направление и насколько это ослабит ВСУ под Донецком? 09:45 – о панике Зеленского и об украинской ПВО; 12:08 – эффективность оборонительных рубежей ограничена: о новом "супероружии" украинского режима; 13:38 – чего ждать от нового министра обороны России Андрея Белоусова? 20:33 – о шапкозакидательских настроениях; 23:43 – насколько важно для общей победы наступление на Харьков и Сумы? 24:42 – насколько вероятна отправка войск стран НАТО на Украину? * во время интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация РДК и запрещённая в России экстремистская организация "Кракен"
харьков
сумы
прибалтика
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видео, харьков, сумы, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, разведка, коррупция, капитуляция, прибалтика, мобилизация, армия, видео
Видео, Харьков, Сумы, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, разведка, коррупция, капитуляция, Прибалтика, мобилизация, Армия

Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь

16:47 19.05.2024
 
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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о наступлении российских войск на Харьковском направлении, прокомментировал истерику Зеленского насчёт поставок американских систем ПВО и оценил последствия назначения Андрея Белоусова министром обороны России.

00:26 – о наступлении ВС РФ: что делать с Харьковом и Сумами;
05:45 - сколько сил нужно для полномасштабного наступления на Сумы и Харьков?
07:43 – много ли подкреплений перебросил киевский режим на Харьковское направление и насколько это ослабит ВСУ под Донецком?
09:45 – о панике Зеленского и об украинской ПВО;
12:08 – эффективность оборонительных рубежей ограничена: о новом "супероружии" украинского режима;
13:38 – чего ждать от нового министра обороны России Андрея Белоусова?
20:33 – о шапкозакидательских настроениях;
23:43 – насколько важно для общей победы наступление на Харьков и Сумы?
24:42 – насколько вероятна отправка войск стран НАТО на Украину?

* во время интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация РДК и запрещённая в России экстремистская организация "Кракен"
 
ВидеоХарьковСумыАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОразведкакоррупциякапитуляцияПрибалтикамобилизацияАрмия
 
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