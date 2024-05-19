https://ukraina.ru/20240519/1055159388.html

Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь

Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь - 19.05.2024 Украина.ру

Что успеет глава Минобороны Белоусов до лета и кого ликвидировали в "иностранном легионе" – Кутырь

Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 19.05.2024

2024-05-19T16:47

2024-05-19T16:47

2024-05-19T16:47

видео

харьков

сумы

андрей белоусов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

разведка

коррупция

капитуляция

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Ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель, автор телеграм-канала "Как просто быть солдатом" Виктор Кутырь в студии Украина.ру рассказал о наступлении российских войск на Харьковском направлении, прокомментировал истерику Зеленского насчёт поставок американских систем ПВО и оценил последствия назначения Андрея Белоусова министром обороны России. 00:26 – о наступлении ВС РФ: что делать с Харьковом и Сумами; 05:45 - сколько сил нужно для полномасштабного наступления на Сумы и Харьков? 07:43 – много ли подкреплений перебросил киевский режим на Харьковское направление и насколько это ослабит ВСУ под Донецком? 09:45 – о панике Зеленского и об украинской ПВО; 12:08 – эффективность оборонительных рубежей ограничена: о новом "супероружии" украинского режима; 13:38 – чего ждать от нового министра обороны России Андрея Белоусова? 20:33 – о шапкозакидательских настроениях; 23:43 – насколько важно для общей победы наступление на Харьков и Сумы? 24:42 – насколько вероятна отправка войск стран НАТО на Украину? * во время интервью упоминаются запрещённая в России террористическая организация РДК и запрещённая в России экстремистская организация "Кракен"

харьков

сумы

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видео, харьков, сумы, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, разведка, коррупция, капитуляция, прибалтика, мобилизация, армия, видео