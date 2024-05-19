Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая - 19.05.2024 Украина.ру
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Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая - 19.05.2024 Украина.ру
Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая
Украинский боксёр Александр Усик победил чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. Украина нанесла ракетный удар по Крыму и Кубани
2024-05-19T09:41
2024-05-19T09:41
эксклюзив
хроники
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Украинский боксёр Александр Усик победил чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мираУсик победил решением судей — 115:112, 113:114 и 114:113. В конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун.В результате боя Усик стал первым в истории обладателем всех четырёх поясов в тяжёлом весе.Победа Усика стала одной из немногих хороших новостей для Украины за это время."Украинцы бьют мощно! И в конце концов все наши противники будут преодолены. Александр Усик - абсолютный чемпион мира! Тяжёлая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу. Поздравляю, чемпион! Поздравляю, страна!" - написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.Усик — уроженец Крыма. Ранее, в 2016 году он говорил, что не разделяет русский и украинские народы."В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы — славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове", - указывал тогда Усик.Также рьяно выступал в защиту православия. Однако после начала спецоперации изменил свои взгляды и на время — около месяца — вступил в подразделение территориальной обороны. Военную службу прекратил на время участия в боксёрский поединках."Я посвящаю этот бой моему государству — Украине, Вооружённым Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну", - говорил он после победы над Энтони Джошуа в августе 2022 года.Также Усик высмеивал Россию за нахождение на Красной площади в Москве мавзолея Ленина, указывая, что такое недопустимо в православной стране. Что касается атак на каноничную Украинскую православную церковь на современной Украине, то Усик замолчал и публично не выступает в защиту УПЦ. При этом в бою с Фьюри на перчатках Усика была изображена хризма — монограмма имени Иисуса Христа.Удар по Крыму и КубаниОб атаке на Крым, Кубань и Белгородскую область стало известно утром 19 мая."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале в 07:22.Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" указал на то, что Крым — одно из приоритетных направлений для украинских военных."Украинские военные продолжают гвоздить Крым – понятно почему, это единственное место, где у их есть более-менее весомые шансы на успехи, учитывая то, что именно там обстановку НАТО видит лучше всего. Учитывая, что ракеты украинцам продолжат передавать, то и эти удары продолжатся, и здесь надо осознавать, что одной из следующих целей может стать Крымский мост – в первую очередь в качестве медийного объекта. Во вторую – уничтожить мост противник не сможет конечно, но повредить так, чтобы прервать движение на определенное время, наверняка попытается", - указал он в своей публикации.По его словам, если эту задачу украинские военные реализуют, на следующем этапе они могут попытаться устроить десант в Крым.."Если эта задача будет реализована – украинское командование вполне может попытаться устроить десант в Крым, в том числе и для того, чтобы отвлечь наше внимание с других направлений. Относиться к этому пренебрежительно не следует, как минимум потому, что такая "перемога" станет дополнительным стимулом для НАТО продолжать поддержку Киева, а время, которое в случае успеха десанта придется потратить на то, чтобы сковырнуть его обратно в море, мы бы могли с большим успехом использовать для собственного наступления", - отметил военкор.Он уверен, что "сил перевернуть доску у противника нет, но пытаться это сделать он будет в любом случае, и нам нужно сделать со своей стороны все, чтобы эти попытки пресечь, а в идеале – сорвать до начала реализации; гораздо проще будет продолжать работу на других направлениях".Также стало известно, что результате ночной атаки был повреждён НПЗ в Славянске-на-Кубани."Звуки стрельбы и взрывы в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По словам местных жителей, сначала был слышен звук, напоминающий мотор БПЛА, потом раздался взрыв и начался пожар в районе нефтебазы", - сообщил в 04:43 телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.Оперативный штаб Краснодарского края также сообщил об атаке."В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов.Подавлено не менее 10 беспилотников. В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы", - указывалось в сообщении оперштаба.Российский военкор Александр Коц обратил внимание на массовый характер атаки."57 беспилотников сегодня были перехвачены в небе над Краснодарским краем. Это только перехваченные. Был прилет в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани. Противник накопил критическую массу ударных беспилотников и начал их запускать десятками. Вспомните недавний налет, когда были сбиты 102 беспилотника. А сколько не сбито? При таком количестве невозможно уповать только на ПВО. Это количество на то и рассчитано, чтобы перенагружать ПВО. А значит нужны мобильные группы. На пикапах, грузовичках, с Кордами, ЗУшками. Ну и НПЗ все давно пора накрыть каркасными конструкциями, которые могут защитить от прямого попадания. Это дешевле, чем устранять последствия", - отметил он.Коц также обратил внимание и на удары по Крыму и Белгородской области.
https://ukraina.ru/20240518/1055149681.html
https://ukraina.ru/20240518/1055147303.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Удар по Крыму и Кубани, победа Усика. Главное на Украине на утро 19 мая

09:41 19.05.2024
 
© Фото : Zelenskiy / OfficialУсик Фьюри
Усик Фьюри - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Zelenskiy / Official
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский боксёр Александр Усик победил чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. Украина нанесла ракетный удар по Крыму и Кубани
Украинский боксёр Александр Усик победил чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в объединительном поединке за титул абсолютного чемпиона мира
Усик победил решением судей — 115:112, 113:114 и 114:113. В конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун.
В результате боя Усик стал первым в истории обладателем всех четырёх поясов в тяжёлом весе.
Победа Усика стала одной из немногих хороших новостей для Украины за это время.
"Украинцы бьют мощно! И в конце концов все наши противники будут преодолены. Александр Усик - абсолютный чемпион мира! Тяжёлая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу. Поздравляю, чемпион! Поздравляю, страна!" - написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
Усик — уроженец Крыма. Ранее, в 2016 году он говорил, что не разделяет русский и украинские народы.
"В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы — славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове", - указывал тогда Усик.
Также рьяно выступал в защиту православия. Однако после начала спецоперации изменил свои взгляды и на время — около месяца — вступил в подразделение территориальной обороны. Военную службу прекратил на время участия в боксёрский поединках.
"Я посвящаю этот бой моему государству — Украине, Вооружённым Силам Украины и всем, кто сейчас защищает мою страну", - говорил он после победы над Энтони Джошуа в августе 2022 года.
Также Усик высмеивал Россию за нахождение на Красной площади в Москве мавзолея Ленина, указывая, что такое недопустимо в православной стране. Что касается атак на каноничную Украинскую православную церковь на современной Украине, то Усик замолчал и публично не выступает в защиту УПЦ. При этом в бою с Фьюри на перчатках Усика была изображена хризма — монограмма имени Иисуса Христа.
протест дальнобойщиков против мобилизации на трассе Киев-Одесса - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 18:30
Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на УкраинеУкраинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, протестуя против мобилизации
Удар по Крыму и Кубани
Об атаке на Крым, Кубань и Белгородскую область стало известно утром 19 мая.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края", - сообщило Минобороны РФ в своём телеграм-канале в 07:22.
Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" указал на то, что Крым — одно из приоритетных направлений для украинских военных.
"Украинские военные продолжают гвоздить Крым – понятно почему, это единственное место, где у их есть более-менее весомые шансы на успехи, учитывая то, что именно там обстановку НАТО видит лучше всего. Учитывая, что ракеты украинцам продолжат передавать, то и эти удары продолжатся, и здесь надо осознавать, что одной из следующих целей может стать Крымский мост – в первую очередь в качестве медийного объекта. Во вторую – уничтожить мост противник не сможет конечно, но повредить так, чтобы прервать движение на определенное время, наверняка попытается", - указал он в своей публикации.
По его словам, если эту задачу украинские военные реализуют, на следующем этапе они могут попытаться устроить десант в Крым..
"Если эта задача будет реализована – украинское командование вполне может попытаться устроить десант в Крым, в том числе и для того, чтобы отвлечь наше внимание с других направлений. Относиться к этому пренебрежительно не следует, как минимум потому, что такая "перемога" станет дополнительным стимулом для НАТО продолжать поддержку Киева, а время, которое в случае успеха десанта придется потратить на то, чтобы сковырнуть его обратно в море, мы бы могли с большим успехом использовать для собственного наступления", - отметил военкор.
Он уверен, что "сил перевернуть доску у противника нет, но пытаться это сделать он будет в любом случае, и нам нужно сделать со своей стороны все, чтобы эти попытки пресечь, а в идеале – сорвать до начала реализации; гораздо проще будет продолжать работу на других направлениях".
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Вчера, 13:16
Жалобы и опасения Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 маяПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих опасениях по поводу наступления ВС РФ в Харьковской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также стало известно, что результате ночной атаки был повреждён НПЗ в Славянске-на-Кубани.
"Звуки стрельбы и взрывы в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По словам местных жителей, сначала был слышен звук, напоминающий мотор БПЛА, потом раздался взрыв и начался пожар в районе нефтебазы", - сообщил в 04:43 телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.
Оперативный штаб Краснодарского края также сообщил об атаке.
"В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов.
Подавлено не менее 10 беспилотников. В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов. Идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы", - указывалось в сообщении оперштаба.
Российский военкор Александр Коц обратил внимание на массовый характер атаки.
"57 беспилотников сегодня были перехвачены в небе над Краснодарским краем. Это только перехваченные. Был прилет в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани. Противник накопил критическую массу ударных беспилотников и начал их запускать десятками. Вспомните недавний налет, когда были сбиты 102 беспилотника. А сколько не сбито? При таком количестве невозможно уповать только на ПВО. Это количество на то и рассчитано, чтобы перенагружать ПВО. А значит нужны мобильные группы. На пикапах, грузовичках, с Кордами, ЗУшками. Ну и НПЗ все давно пора накрыть каркасными конструкциями, которые могут защитить от прямого попадания. Это дешевле, чем устранять последствия", - отметил он.
Коц также обратил внимание и на удары по Крыму и Белгородской области.
 
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